ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ

21-летний украинский полузащитник Егор Ярмолюк официально достиг договоренности с английским клубом «Брентфорд» относительно нового контракта.

На официальном сайте клуба указано, что футболист подписал новое соглашение с клубом еще на шесть лет – до лета 2031 года.

«Я очень счастлив подписать новый контракт с первой командой. Это придает мне еще больше энергии, чтобы работать еще упорнее.

Мне очень понравился этот сезон – дебют в Премьер-лиге, первый матч за сборную Украины. Я очень горжусь собой и хочу продолжать в том же духе.

Всегда есть над чем работать. Я хочу усовершенствовать все аспекты своей игры, чтобы развиваться самому и помочь команде выйти на новый уровень.

Это очень важно для меня. Я очень благодарен клубу за это доверие – оно придает мне уверенности и радости от игры в футбол», – сказал Ярмолюк.

Егор летом 2022 года присоединился к английскому клубу из состава «Днепра-1». Дебютный матч за «пчел» украинец сыграл 21 октября 2023 против «Бернли» в АПЛ (3:0).

На счету Ярмолюка 66 поединков за «Брентфорд». Отличиться результативным действием за клуб украинцу пока не удалось.

Our Ukrainian boy extends his stay 🙌



We're delighted to announce that Yehor Yarmoliuk has signed a new long-term contract with the Club ✍️