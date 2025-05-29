Капитан Челси после триумфа в Лиге конференций обратился к Мареске
Рис Джеймс хотел играть с первых минут матча против «Бетиса»
Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс не понял решение Энцо Марески, решившего не ставить его в стартовый состав «синих» на матч Лиги конференций против «Бетиса» (4:1).
«Конечно, это разоряет – узнать, что ты не выходишь в старте на финал. Я хочу играть в каждом матче, но это было решение менеджера. Как только он его принял – я должен был его принять, двигаться дальше и быть готовым, когда понадоблюсь», – сказал Джеймс.
Рис Джеймс появился на поле на старте второго тайма встречи, заменив французского защитника Мало Гюсто. Рос получил отметку 7:0 от статистических порталов.
На нашем сайте доступен обзор матча Бетис - Челси, в котором лондонцы одержали убедительную победу.
"We needed a reaction in the second half, and we got it" 💪— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 28, 2025
Captain Reece James and the man with 2 assists, Cole Palmer, speak to @Becky_Ives_, summing up their thoughts after winning the Conference League.
📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/yd8ROQbwlO
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