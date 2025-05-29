Капитан Челси после триумфа в Лиге конференций обратился к Мареске

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс не понял решение Энцо Марески, решившего не ставить его в стартовый состав «синих» на матч Лиги конференций против «Бетиса» (4:1).

«Конечно, это разоряет – узнать, что ты не выходишь в старте на финал. Я хочу играть в каждом матче, но это было решение менеджера. Как только он его принял – я должен был его принять, двигаться дальше и быть готовым, когда понадоблюсь», – сказал Джеймс.

Рис Джеймс появился на поле на старте второго тайма встречи, заменив французского защитника Мало Гюсто. Рос получил отметку 7:0 от статистических порталов.

На нашем сайте доступен обзор матча Бетис - Челси, в котором лондонцы одержали убедительную победу.