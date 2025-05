ОФИЦИАЛЬНО. Усиление под АПЛ. Бернли оформил трансфер вингера Спортинга

Футбольный клуб «Бернли» официально оформил первый трансфер после выхода в Английскую Премьер-лигу.

«Бордовые» выкупили контракт 26-летнего вингера «Спортинга» Маркуса Эдвардса, который находился в английском коллективе на правах аренды.

Маркус подписал соглашение с «Бернли» на четыре года. Сумма трансфера футболиста не указана.

«Когда ты попадаешь в новую команду, ты должен снова доказать свою состоятельность и показать, на что ты способен, и именно это я пытался сделать с первой минуты.

Это лучшая раздевалка, в которой я когда-либо был. Все очень близкие и настоящие друзья вне футбола, это классно. Каждый игрок хочет играть в Премьер-лиге, и теперь, когда мы там, я очень взволнован. Не могу дождаться этого момента», – сказал Маркус.

За полгода в клубе Эдвардс отбегал 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

