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Испания
28 мая 2025, 13:57 | Обновлено 28 мая 2025, 13:58
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Усиление под АПЛ. Бернли оформил трансфер вингера Спортинга

Маркус Эдвардс полноценно перешел в состав «бордовых»

28 мая 2025, 13:57 | Обновлено 28 мая 2025, 13:58
380
0
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление под АПЛ. Бернли оформил трансфер вингера Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Эдвардс

Футбольный клуб «Бернли» официально оформил первый трансфер после выхода в Английскую Премьер-лигу.

«Бордовые» выкупили контракт 26-летнего вингера «Спортинга» Маркуса Эдвардса, который находился в английском коллективе на правах аренды.

Маркус подписал соглашение с «Бернли» на четыре года. Сумма трансфера футболиста не указана.

«Когда ты попадаешь в новую команду, ты должен снова доказать свою состоятельность и показать, на что ты способен, и именно это я пытался сделать с первой минуты.

Это лучшая раздевалка, в которой я когда-либо был. Все очень близкие и настоящие друзья вне футбола, это классно. Каждый игрок хочет играть в Премьер-лиге, и теперь, когда мы там, я очень взволнован. Не могу дождаться этого момента», – сказал Маркус.

За полгода в клубе Эдвардс отбегал 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Маркус Эдвардс Спортинг Лиссабон
Андрей Витренко Источник: ФК Бернли
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