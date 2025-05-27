«Наши мысли с потерпевшими». Ливерпуль высказался о трагичном событии
Во время празднования чемпионства на улице Ливерпуля произошло серьезное ДТП
Новоявленный чемпион Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», прокомментировал инцидент, который произошёл во время чемпионского парада клуба.
Во время праздничного шествия автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали несколько человек.
В клубе подчеркнули, что находятся в прямом контакте с местной полицией в связи с расследованием этого инцидента.
«Мы находимся в прямом контакте с полицией Мерсисайда по поводу инцидента на Уотер-стрит, который произошёл в конце парада трофеев сегодня вечером.
Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в этом серьёзном инциденте.
Мы продолжим оказывать полную поддержку экстренным службам и местным властям, которые занимаются расследованием и устранением последствий этого происшествия», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.— Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025
Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.
We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL
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