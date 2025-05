«Наши мысли с потерпевшими». Ливерпуль высказался о трагичном событии

Новоявленный чемпион Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», прокомментировал инцидент, который произошёл во время чемпионского парада клуба.

Во время праздничного шествия автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали несколько человек.

В клубе подчеркнули, что находятся в прямом контакте с местной полицией в связи с расследованием этого инцидента.

«Мы находимся в прямом контакте с полицией Мерсисайда по поводу инцидента на Уотер-стрит, который произошёл в конце парада трофеев сегодня вечером.

Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в этом серьёзном инциденте.

Мы продолжим оказывать полную поддержку экстренным службам и местным властям, которые занимаются расследованием и устранением последствий этого происшествия», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

