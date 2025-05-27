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Англия
27 мая 2025, 11:03 | Обновлено 27 мая 2025, 11:11
610
0

«Наши мысли с потерпевшими». Ливерпуль высказался о трагичном событии

Во время празднования чемпионства на улице Ливерпуля произошло серьезное ДТП

27 мая 2025, 11:03 | Обновлено 27 мая 2025, 11:11
610
0
«Наши мысли с потерпевшими». Ливерпуль высказался о трагичном событии
ФК Ливерпуль

Новоявленный чемпион Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», прокомментировал инцидент, который произошёл во время чемпионского парада клуба.

Во время праздничного шествия автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали несколько человек.

В клубе подчеркнули, что находятся в прямом контакте с местной полицией в связи с расследованием этого инцидента.

«Мы находимся в прямом контакте с полицией Мерсисайда по поводу инцидента на Уотер-стрит, который произошёл в конце парада трофеев сегодня вечером.

Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в этом серьёзном инциденте.

Мы продолжим оказывать полную поддержку экстренным службам и местным властям, которые занимаются расследованием и устранением последствий этого происшествия», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Ливерпуль болельщики полиция ДТП чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
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