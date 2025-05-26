Во время чемпионского парада в фанатов Ливерпуля въехал автомобиль

По информации местной полиции, во время чемпионского марша в толпу болельщиков «Ливерпуля» въехала машина.

Известно, что пострадали несколько человек.

В полиции сообщили, что задержали 53-летнего местного жителя. Пока не известно, что побудило его к такому поступку.

На чрезвычайное происшествие отреагировала и министр внутренних дел Иветт Купер.

Она сообщила, что правоохранители оперативно отреагировали на это, что помогло избежать больших жертв.

Точное количество жертв пока не сообщается.