Англия26 мая 2025, 23:04 |
427
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Во время чемпионского парада в фанатов Ливерпуля въехал автомобиль
Известно, что пострадало несколько человек
26 мая 2025, 23:04 |
427
4
По информации местной полиции, во время чемпионского марша в толпу болельщиков «Ливерпуля» въехала машина.
Известно, что пострадали несколько человек.
В полиции сообщили, что задержали 53-летнего местного жителя. Пока не известно, что побудило его к такому поступку.
На чрезвычайное происшествие отреагировала и министр внутренних дел Иветт Купер.
Она сообщила, что правоохранители оперативно отреагировали на это, что помогло избежать больших жертв.
Точное количество жертв пока не сообщается.
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Комментарии 4
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За кермом був 53-ий білий, а про віросповідання терориста ні слова.
Какой-то мистер мерседес. В Германии два дня назад сириец и чеченец обезвредили белую тетку с ножом, порезавшую 20 человек. На смену мигрантам-психопатам вышли полоумные местные.
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рука кремля!
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