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  4. Во время чемпионского парада в фанатов Ливерпуля въехал автомобиль
Англия
26 мая 2025, 23:04 |
427
4

Во время чемпионского парада в фанатов Ливерпуля въехал автомобиль

Известно, что пострадало несколько человек

26 мая 2025, 23:04 |
427
4
Во время чемпионского парада в фанатов Ливерпуля въехал автомобиль
news.sky.com

По информации местной полиции, во время чемпионского марша в толпу болельщиков «Ливерпуля» въехала машина.

Известно, что пострадали несколько человек.

В полиции сообщили, что задержали 53-летнего местного жителя. Пока не известно, что побудило его к такому поступку.

На чрезвычайное происшествие отреагировала и министр внутренних дел Иветт Купер.

Она сообщила, что правоохранители оперативно отреагировали на это, что помогло избежать больших жертв.

Точное количество жертв пока не сообщается.

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Ливерпуль болельщики ДТП чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига полиция
Александр Сильченко Источник: Sky News
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Комментарии 4
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Gringo
За кермом був 53-ий білий, а про віросповідання терориста ні слова.
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0
Harun Bakircioğlu
Какой-то мистер мерседес. В Германии два дня назад сириец и чеченец обезвредили белую тетку с ножом, порезавшую 20 человек. На смену мигрантам-психопатам вышли полоумные местные.
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0
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Saltovka
рука кремля!
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