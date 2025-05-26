Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмилиано Мартинес повторил «достижение» Брэда Фриделя 16-летней давности
Англия
26 мая 2025, 14:55 | Обновлено 26 мая 2025, 14:56
468
0

Эмилиано Мартинес повторил «достижение» Брэда Фриделя 16-летней давности

«Астон Вилла» снова проиграла «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

26 мая 2025, 14:55 | Обновлено 26 мая 2025, 14:56
468
0
Эмилиано Мартинес повторил «достижение» Брэда Фриделя 16-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

В матче последнего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» со счетом 2:0. Таким образом, «Астон Вилла» не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов 2025/26.

«Манчестер Юнайтед» в 41-й раз победил «Астон Виллу» в матчах АПЛ. Только «Эвертон» «красные дьяволы» побеждали чаще (42).

42 – победы над «Эвертоном» в АПЛ
41 – победы над «Астон Виллой» в АПЛ

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») стал первым вратарем, начиная с сезона 2003/04 (с момента фиксации подобной статистики), который в течение первого тайма совершил 5 сейвов и получил красную карточку.

Также аргентинец стал первым голкипером «Астон Виллы», начиная с 2009 года, который был изъят в матче АПЛ (16 лет назад).

2009 – Брэд Фридель, против «Ливерпуля»
2025 – Эмилиано Мартинес, против «Манчестер Юнайтед»

По теме:
ВИДЕО. Гвардиола о результатах сезона, клубном ЧМ и планах на будущее
Фулхэм в 18-й раз подряд проиграл Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Привет, Чемпионшип. Саутгемптон назвал имя нового тренера
Астон Вилла Эмилиано Мартинес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощание славянина. На уход Святого Луки из Мадрида
Футбол | 26 мая 2025, 15:19 1
Прощание славянина. На уход Святого Луки из Мадрида
Прощание славянина. На уход Святого Луки из Мадрида

Валерий Василенко – о завершении карьеры Модрича в «Реале»

Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Футбол | 26 мая 2025, 03:11 4
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?

«Астон Вилла» нацелилась на Андрея

Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Футбол | 26.05.2025, 12:33
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.05.2025, 06:50
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26.05.2025, 09:55
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 15
Футбол
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
25.05.2025, 22:14 10
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
26.05.2025, 06:10 28
Футбол
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
26.05.2025, 04:08 4
Футбол
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
25.05.2025, 10:55
Другие виды
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
25.05.2025, 22:50 37
Футбол
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 6
Бокс
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
25.05.2025, 14:35 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем