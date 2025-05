Эмилиано Мартинес повторил «достижение» Брэда Фриделя 16-летней давности

В матче последнего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» со счетом 2:0. Таким образом, «Астон Вилла» не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов 2025/26.

«Манчестер Юнайтед» в 41-й раз победил «Астон Виллу» в матчах АПЛ. Только «Эвертон» «красные дьяволы» побеждали чаще (42).

42 – победы над «Эвертоном» в АПЛ

41 – победы над «Астон Виллой» в АПЛ

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») стал первым вратарем, начиная с сезона 2003/04 (с момента фиксации подобной статистики), который в течение первого тайма совершил 5 сейвов и получил красную карточку.

Также аргентинец стал первым голкипером «Астон Виллы», начиная с 2009 года, который был изъят в матче АПЛ (16 лет назад).

2009 – Брэд Фридель, против «Ливерпуля»

2025 – Эмилиано Мартинес, против «Манчестер Юнайтед»

