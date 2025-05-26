Эмилиано Мартинес повторил «достижение» Брэда Фриделя 16-летней давности
«Астон Вилла» снова проиграла «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче последнего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» со счетом 2:0. Таким образом, «Астон Вилла» не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов 2025/26.
«Манчестер Юнайтед» в 41-й раз победил «Астон Виллу» в матчах АПЛ. Только «Эвертон» «красные дьяволы» побеждали чаще (42).
42 – победы над «Эвертоном» в АПЛ
41 – победы над «Астон Виллой» в АПЛ
Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») стал первым вратарем, начиная с сезона 2003/04 (с момента фиксации подобной статистики), который в течение первого тайма совершил 5 сейвов и получил красную карточку.
Также аргентинец стал первым голкипером «Астон Виллы», начиная с 2009 года, который был изъят в матче АПЛ (16 лет назад).
2009 – Брэд Фридель, против «Ливерпуля»
2025 – Эмилиано Мартинес, против «Манчестер Юнайтед»
1 - Emiliano Martínez is the first goalkeeper Opta has on record since 2003-04 to make five saves and get sent off in the first half of a Premier League game. Rollercoaster. pic.twitter.com/LUr32sfNcs— OptaJoe (@OptaJoe) May 25, 2025
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