Мбемо повторил достижение Тоуни, Тоттенхэм установил антирекорд АПЛ

В матче последнего тура АПЛ «Тоттенхэм» дома крупно проиграл «Брайтону» – 1:4.

Это поражение для лондонцев стало 22 в сезоне АПЛ. Еще никогда ни одна команда, избежавшая вылета в Чемпионшип, не проигрывала такое количество игр (в 38-матчевом сезоне).

В другом матче «Вулвергемптон» сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 1:1.

Очередной гол за гостей забил Бриан Мбемо, ставший лишь вторым игроком в истории «Брентфорда», забивший 20 голов в АПЛ в одном сезоне. Первым был Айвен Тоуни в сезоне 2022/23.

20 – Айвен Тоуни, 2022/23

20 – Бриан Мбемо, 2024/25

Bryan Mbeumo is just the second Brentford player to score 20 goals in a Premier League campaign after Ivan Toney in 2022/23. ⚽ pic.twitter.com/hOm5vcuI0Z