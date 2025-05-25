Челси и Ноттингем Форест закончили сезон АПЛ с рекордами
Голкипер «Ноттингем Форест» Матц Селс завоевал персональную награду АПЛ
В матче последнего тура АПЛ «Челси» на выезде переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0 и квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26.
Несмотря на пропущенный гол, голкипер «Ноттингем Форест» Матц Селс разделил первое место с Давидом Рая («Арсенал») по количеству матчей без пропущенных голов в сезоне (13).
Матц Селс стал первым голкипером в АПЛ, который стал лучшим в сезоне по этому показателю, не играя за команду из «Большой шестерки».
Интересным фактом также является то, что в первом тайме матча не было зафиксировано ни одного удара в створ ворот. Это является первым подобным случаем в АПЛ в 2025 году и третьим в сезоне в целом.
Челси закончил сезон со средним возрастом игроков: 24 года и 36 дней. Это стало самым «молодым» показателем за всю историю АПЛ.
Congratulations to @NFFC's Matz Sels and @Arsenal's David Raya, joint winners of the Golden Glove with 13 clean sheets each! 👏 pic.twitter.com/J4XrNjoxWb— Premier League (@premierleague) May 25, 2025
0 - Nottingham Forest v Chelsea is the only Premier League match in 2025 to see neither side land a shot on target in the first half, and just the third match without one overall this season. Nervy. pic.twitter.com/E4Fo1a7baV— OptaJoe (@OptaJoe) May 25, 2025
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