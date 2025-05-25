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Англия
25 мая 2025, 22:34 |
469
0

Челси и Ноттингем Форест закончили сезон АПЛ с рекордами

Голкипер «Ноттингем Форест» Матц Селс завоевал персональную награду АПЛ

25 мая 2025, 22:34 |
469
0
Челси и Ноттингем Форест закончили сезон АПЛ с рекордами
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В матче последнего тура АПЛ «Челси» на выезде переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0 и квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26.

Несмотря на пропущенный гол, голкипер «Ноттингем Форест» Матц Селс разделил первое место с Давидом Рая («Арсенал») по количеству матчей без пропущенных голов в сезоне (13).

Матц Селс стал первым голкипером в АПЛ, который стал лучшим в сезоне по этому показателю, не играя за команду из «Большой шестерки».

Интересным фактом также является то, что в первом тайме матча не было зафиксировано ни одного удара в створ ворот. Это является первым подобным случаем в АПЛ в 2025 году и третьим в сезоне в целом.

Челси закончил сезон со средним возрастом игроков: 24 года и 36 дней. Это стало самым «молодым» показателем за всю историю АПЛ.

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Челси Ноттингем Форест - Челси Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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