Челси и Ноттингем Форест закончили сезон АПЛ с рекордами

В матче последнего тура АПЛ «Челси» на выезде переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0 и квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26.

Несмотря на пропущенный гол, голкипер «Ноттингем Форест» Матц Селс разделил первое место с Давидом Рая («Арсенал») по количеству матчей без пропущенных голов в сезоне (13).

Матц Селс стал первым голкипером в АПЛ, который стал лучшим в сезоне по этому показателю, не играя за команду из «Большой шестерки».

Интересным фактом также является то, что в первом тайме матча не было зафиксировано ни одного удара в створ ворот. Это является первым подобным случаем в АПЛ в 2025 году и третьим в сезоне в целом.

Челси закончил сезон со средним возрастом игроков: 24 года и 36 дней. Это стало самым «молодым» показателем за всю историю АПЛ.

Congratulations to @NFFC 's Matz Sels and @Arsenal 's David Raya, joint winners of the Golden Glove with 13 clean sheets each! 👏 pic.twitter.com/J4XrNjoxWb

0 - Nottingham Forest v Chelsea is the only Premier League match in 2025 to see neither side land a shot on target in the first half, and just the third match without one overall this season. Nervy. pic.twitter.com/E4Fo1a7baV