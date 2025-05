Салах повторил достижения Ширера и Коула в АПЛ

В матче последнего тура АПЛ «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас со счетом 1:1.

Свой очередной гол за «Ливерпуль» забил Мохамед Салах. На счету египтянина уже 47 результативных действий в сезоне: 29 голов и 18 результативных передач.

Это стало повторением рекорда АПЛ, который принадлежал Алану Ширеру и Энди Коулу.

47 – Энди Коул, 1993/94

47 – Алан Ширер, 1994/95

47 – Мохамед Салах, 2024/25

Мохамед Салах забил лишь 1 гол в последней игре сезона, а это значит, что египтянин выиграл Золотую Бутсу АПЛ, однако общеевропейский приз все же достанется Килиану Мбаппе.

Мохамед Салах в четвертый раз стал лучшим бомбардиром АПЛ, сравнявшись по этому показателю с Тьерри Анри (по 4).

FORTY-SEVEN!



Mohamed Salah equals the record for the most goals and assists in a single season 👏 pic.twitter.com/Mtpj4BOSCZ