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Чемпионат мира
23 мая 2025, 12:24 | Обновлено 23 мая 2025, 12:29
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0

Второй соперник сборной Украины обнародовал состав на турнир в Канаде

Новая Зеландия сформировала список из 23 футболистов

23 мая 2025, 12:24 | Обновлено 23 мая 2025, 12:29
340
0
Второй соперник сборной Украины обнародовал состав на турнир в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Новой Зеландии по футболу сформировала заявку игроков на июньский турнир Canadian Shield, который состоится в городе Торонто.

Главный тренер национальной команды Даррен Бейзли вызвал в сборную 23 исполнителя.

Подопечные Бейзли на турнире сыграют против сборных Кот-д'Ивуара и Украины.

Состав сборной Новой Зеландии на турнир Canadian Shield:

Вратари: Ник Цанев («Нортгемптон», Англия), Макс Крокомб («Бертон», Англия), Алекс Полсен («Окленд»)

Защитники: Тайлер Биндон («Рединг», Англия), Майкл Боксолл («Миннесота», США), Либерато Какаче («Эмполи», Италия), Финн Серман («Портленд Тимберс», США), Билл Туилома («Шарлотт», США), Каллан Эллиот, Томми Смит, Фрэнсис де Врис (все – «Окленд»)

Полузащитники: Джо Белл («Викинг», Норвегия), Мэттью Гарбетт («Бреда», Нидерланды), Элайджа Джаст («Санкт-Пельтен», Австрия), Каллум Макковатт («Силькеборг», Дания), Сарприт Сингх («Лейрия», Португалия), Марко Стаменич («Олимпиакос», Греция), Нандо Пейнакер («Окленд»), Алекс Руфер («Веллингтон Феникс»)

Нападающие: Бен Олд («Сент-Этьен», Франция), Бен Уэйн («Мэнсфилд», Англия), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия), Коста Барбарусес («Веллингтон Феникс»)

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сборная Украины по футболу заявка Canadian Shield сборная Новой Зеландии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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