ВИДЕО. Морально готовы. Игроки Тоттенхэма включили гимн ЛЧ в раздевалке

В среду, 21 мая, на арене «Сан-Мамес» в Бильбао прошел финал Лиги Европы между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Победу в матче одержали «шпоры» благодаря голу Джонсона на 42-й минуте. «Тоттенхэм» впервые за 41 год выиграл европейский трофей.

Согласно правилам, победитель Лиги Европы будет участвовать в Лиге чемпионов со следующего сезона, несмотря на позицию в национальном чемпионате.

После поединка в раздевалке игроки «Тоттенхэма» включили гимн Лиги чемпионов, готовясь к главному турниру в Европе.

