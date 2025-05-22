Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Морально готовы. Игроки Тоттенхэма включили гимн ЛЧ в раздевалке
Лига Европы
22 мая 2025, 14:23 | Обновлено 22 мая 2025, 15:49
253
0

ВИДЕО. Морально готовы. Игроки Тоттенхэма включили гимн ЛЧ в раздевалке

«Шпоры» в финале Лиги Европы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0

22 мая 2025, 14:23 | Обновлено 22 мая 2025, 15:49
253
0
ВИДЕО. Морально готовы. Игроки Тоттенхэма включили гимн ЛЧ в раздевалке
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 мая, на арене «Сан-Мамес» в Бильбао прошел финал Лиги Европы между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Победу в матче одержали «шпоры» благодаря голу Джонсона на 42-й минуте. «Тоттенхэм» впервые за 41 год выиграл европейский трофей.

Согласно правилам, победитель Лиги Европы будет участвовать в Лиге чемпионов со следующего сезона, несмотря на позицию в национальном чемпионате.

После поединка в раздевалке игроки «Тоттенхэма» включили гимн Лиги чемпионов, готовясь к главному турниру в Европе.

ВИДЕО. Морально готовы. Игроки Тоттенхэма включили гимн ЛЧ в раздевалке

По теме:
Игрок Тоттенхэма стал самым молодым победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы
Защитник Манчестер Юнайтед: «Этот сезон был для нас настоящей катастрофой»
Празднику быть. Тоттенхэм составил маршрут парада после триумфа в ЛЕ
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео Лига чемпионов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Футбол | 22 мая 2025, 07:00 3
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы

Нападающий «Баварии» поздравил свою бывшую команду с первым за 17 лет трофеем

Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ
Футбол | 22 мая 2025, 11:16 7
Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ
Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ

Матч с единственным голом и минимумом моментов – но с бешеным потенциалом для обсуждения

Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Бокс | 21.05.2025, 22:05
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Футбол | 22.05.2025, 07:46
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Футбол | 22.05.2025, 14:06
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
21.05.2025, 07:43 3
Футбол
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
20.05.2025, 16:01 20
Футбол
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем