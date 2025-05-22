ВИДЕО. Морально готовы. Игроки Тоттенхэма включили гимн ЛЧ в раздевалке
«Шпоры» в финале Лиги Европы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0
В среду, 21 мая, на арене «Сан-Мамес» в Бильбао прошел финал Лиги Европы между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Победу в матче одержали «шпоры» благодаря голу Джонсона на 42-й минуте. «Тоттенхэм» впервые за 41 год выиграл европейский трофей.
Согласно правилам, победитель Лиги Европы будет участвовать в Лиге чемпионов со следующего сезона, несмотря на позицию в национальном чемпионате.
После поединка в раздевалке игроки «Тоттенхэма» включили гимн Лиги чемпионов, готовясь к главному турниру в Европе.
ВИДЕО. Морально готовы. Игроки Тоттенхэма включили гимн ЛЧ в раздевалке
😂🔊 Tottenham players soaked in the UEFA Champions League anthem after qualifying for the competition! ✈️🎟️ pic.twitter.com/O8kzjQTd9X— EuroFoot (@eurofootcom) May 22, 2025
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