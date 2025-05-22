Празднику быть. Тоттенхэм составил маршрут парада после триумфа в ЛЕ
У фанатов будет возможность сделать фото с трофеем
21 мая «Тоттенхэм» в финале Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» минимально обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) и впервые за 41 год получил европейский трофей.
После триумфа «шпоры» на официальном на сайте объявили о проведении праздничного парада, который пройдет 23 мая.
Начнет свой маршрут автобус «Тоттенхэма» с Эдмонтон Грин в 17:30. Продлится событие около 60-90 минут. Местом прибытия футболистов станет сервисный двор стадиона рядом с супермаркетом.
Кроме того, клуб планирует установить сцену на Пакстон-Террас над Хай-роуд, где футболисту под живую музыку представят трофей Лиги Европы. Каждый из болельщиков будет иметь возможность сделать фото с кубком.
Маршрут парада «Тоттенхэма»:
- Бродвей/Фор-стрит (на юг)
- Хай-роуд (на юг) мимо стадиона
- Лансдаун-роуд (на восток)
- Уиллоуби-лейн (на север)
- Нортумберленд-парк (на запад)
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