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Лига Европы
22 мая 2025, 11:48 |
337
0

ВИДЕО. Реакция Постекоглу и Аморима на финал Лиги Европы

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22 мая 2025, 11:48 |
337
0
ВИДЕО. Реакция Постекоглу и Аморима на финал Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

В финале Лиги Европы сезона 2024/25 в Испании играли два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Достаточно равный первый тайм, который внезапно завершился голом «шпор». После рикошета от Люка Шоу автогол в пользу «Тоттенхэма». Хотя пока что УЕФА записал гол на Джонсона.

Во втором тайме «МЮ» наседал, Викарио спасал, и «шпоры» взяли трофей! 1:0 и трофей для «Тоттенхэма»!

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Рубена Аморима и Анже Постекоглу.

ВИДЕО. Реакция Постекоглу и Аморима на финал Лиги Европы

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Ангелос Постекоглу Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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