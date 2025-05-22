Лига Европы22 мая 2025, 11:48 |
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ВИДЕО. Реакция Постекоглу и Аморима на финал Лиги Европы
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22 мая 2025, 11:48 |
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В финале Лиги Европы сезона 2024/25 в Испании играли два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Достаточно равный первый тайм, который внезапно завершился голом «шпор». После рикошета от Люка Шоу автогол в пользу «Тоттенхэма». Хотя пока что УЕФА записал гол на Джонсона.
Во втором тайме «МЮ» наседал, Викарио спасал, и «шпоры» взяли трофей! 1:0 и трофей для «Тоттенхэма»!
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Рубена Аморима и Анже Постекоглу.
ВИДЕО. Реакция Постекоглу и Аморима на финал Лиги Европы
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