В финале Лиги Европы сезона 2024/25 в Испании играли два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Достаточно равный первый тайм, который внезапно завершился голом «шпор». После рикошета от Люка Шоу автогол в пользу «Тоттенхэма». Хотя пока что УЕФА записал гол на Джонсона.

Во втором тайме «МЮ» наседал, Викарио спасал, и «шпоры» взяли трофей! 1:0 и трофей для «Тоттенхэма»!

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Рубена Аморима и Анже Постекоглу.

ВИДЕО. Реакция Постекоглу и Аморима на финал Лиги Европы