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Лига Европы
21 мая 2025, 12:53 | Обновлено 21 мая 2025, 13:56
589
3

ВИДЕО. Фанаты Тоттенхэма и МЮ устроили массовую драку накануне финала ЛЕ

Решающий матч турнира состоится 21 мая в испанском городе Бильбао

21 мая 2025, 12:53 | Обновлено 21 мая 2025, 13:56
589
3
ВИДЕО. Фанаты Тоттенхэма и МЮ устроили массовую драку накануне финала ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Сан-Мамес в Бильбао

21 мая состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния фанаты обоих клубов прибыли в Испанию, где сразу стали организаторами массовой драки. После небольшой словесной перепалки в ход пошла физическая сила, мусорные баки, столы, бутылки и все, что было под рукой. Кто остался победителем противостояния на улицах Бильбао – пока неизвестно.

Предстоящий финал станет отличной возможностью и для «Тоттенхэма», и для «Манчестер Юнайтед» спасти неудачный сезон. Оба клуба находятся недалеко от зоны вылета в элитном дивизионе Английской Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» набрали 39 баллов и занимают лишь 16-е место в турнирной таблице. Подопечные Рубена Аморима не могут победить в чемпионате последние восемь матчей.

«Тоттенхэм» находится еще ниже, на 17-й позиции, набрав 38 очков. У подопечных Постекоглу неприятная серия из шести матчей без побед в Английской Премьер-лиге.

ВИДЕО. Драка фанатов Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед в Бильбао

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед фанаты драка видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Mark4854590
Англійці відриваються, коли виїздять зі свого острова)
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0
pol-55
Червоні наступають-білі відступають,куди ділись знамениті «Yid Army».
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0
GloryUkraine
Як і завжди.
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