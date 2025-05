ВИДЕО. Фанаты Тоттенхэма и МЮ устроили массовую драку накануне финала ЛЕ

21 мая состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния фанаты обоих клубов прибыли в Испанию, где сразу стали организаторами массовой драки. После небольшой словесной перепалки в ход пошла физическая сила, мусорные баки, столы, бутылки и все, что было под рукой. Кто остался победителем противостояния на улицах Бильбао – пока неизвестно.

Предстоящий финал станет отличной возможностью и для «Тоттенхэма», и для «Манчестер Юнайтед» спасти неудачный сезон. Оба клуба находятся недалеко от зоны вылета в элитном дивизионе Английской Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» набрали 39 баллов и занимают лишь 16-е место в турнирной таблице. Подопечные Рубена Аморима не могут победить в чемпионате последние восемь матчей.

«Тоттенхэм» находится еще ниже, на 17-й позиции, набрав 38 очков. У подопечных Постекоглу неприятная серия из шести матчей без побед в Английской Премьер-лиге.

ВИДЕО. Драка фанатов Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед в Бильбао

Spurs and Man Utd Fans Scrapping In Bilbao



pic.twitter.com/yYwzq5KKD0