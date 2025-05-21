ВИДЕО. Фанаты Тоттенхэма и МЮ устроили массовую драку накануне финала ЛЕ
Решающий матч турнира состоится 21 мая в испанском городе Бильбао
21 мая состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния фанаты обоих клубов прибыли в Испанию, где сразу стали организаторами массовой драки. После небольшой словесной перепалки в ход пошла физическая сила, мусорные баки, столы, бутылки и все, что было под рукой. Кто остался победителем противостояния на улицах Бильбао – пока неизвестно.
Предстоящий финал станет отличной возможностью и для «Тоттенхэма», и для «Манчестер Юнайтед» спасти неудачный сезон. Оба клуба находятся недалеко от зоны вылета в элитном дивизионе Английской Премьер-лиги.
«Красные дьяволы» набрали 39 баллов и занимают лишь 16-е место в турнирной таблице. Подопечные Рубена Аморима не могут победить в чемпионате последние восемь матчей.
«Тоттенхэм» находится еще ниже, на 17-й позиции, набрав 38 очков. У подопечных Постекоглу неприятная серия из шести матчей без побед в Английской Премьер-лиге.
ВИДЕО. Драка фанатов Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед в Бильбао
Spurs and Man Utd Fans Scrapping In Bilbao— James Goddard (@JamesPGoddard90) May 20, 2025
Meanwhile the country burns. These people are absolute spastics
pic.twitter.com/yYwzq5KKD0
🚨 #thfc fans and Manchester United fans CLASHED in San Sebastián earlier today! 😳🥊 pic.twitter.com/1vL9x1uinx— Spurs Army (@SpursArmyTweets) May 20, 2025
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