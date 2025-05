Контракт до 2028 года. Стало известно, где продолжит карьеру Рафинья

28-летний бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, уже 22 мая стороны заключат новое соглашение, которое будет рассчитано до 2028 года.

А сегодня, 21 числа, Блаугранас продлит контракт главного тренера Ханси Флика.

Действующий контракт Рафиньи с Барсой рассчитан до лета 2027. Он присоединился к сине-гранатовым в 2022 из английского Лидса.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 56 в футболке Барселоны во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 ассистов.

В конце апреля появились слухи, что саудовский Аль-Хиляль предложил бразильцу 200 млн за четыре года, а сам футболист рассматривал возможность покинуть клуб из-за неудовлетворительной зарплаты.

🚨🔵🔴 Barcelona have reached an agreement with Raphinha over new deal, all done! 💣



The Brazilian will sign until June 2028, one more important renewal for Barça with Deco’s huge work in recent months.



Flick signs new deal tomorrow… and then time for Raphinha. ✍🏻🔒 pic.twitter.com/nU3P6nHmSU