Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контракт до 2028 года. Стало известно, где продолжит карьеру Рафинья
Испания
21 мая 2025, 03:51 |
172
0

Контракт до 2028 года. Стало известно, где продолжит карьеру Рафинья

Лидер атак Барселоны подпишет новое соглашение с клубом в ближайшее время

21 мая 2025, 03:51 |
172
0
Контракт до 2028 года. Стало известно, где продолжит карьеру Рафинья
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

28-летний бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, уже 22 мая стороны заключат новое соглашение, которое будет рассчитано до 2028 года.

А сегодня, 21 числа, Блаугранас продлит контракт главного тренера Ханси Флика.

Действующий контракт Рафиньи с Барсой рассчитан до лета 2027. Он присоединился к сине-гранатовым в 2022 из английского Лидса.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 56 в футболке Барселоны во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 ассистов.

В конце апреля появились слухи, что саудовский Аль-Хиляль предложил бразильцу 200 млн за четыре года, а сам футболист рассматривал возможность покинуть клуб из-за неудовлетворительной зарплаты.

По теме:
ФОТО. Украинская модель впечатлила своей красотой на Эль-Класико
Звездный игрок Реала перенесет операцию и пропустит старт сезона 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Пономаренко до декабря 2028 года
Рафинья Диас Барселона продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нацелен на 58-миллионого вингера, от которого отказалась Барселона
Футбол | 21 мая 2025, 03:31 0
Реал нацелен на 58-миллионого вингера, от которого отказалась Барселона
Реал нацелен на 58-миллионого вингера, от которого отказалась Барселона

В королевском клубе рассматривают возможность подписания Нико Уильямса

Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Футбол | 20 мая 2025, 08:22 7
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»

Экс-игрок «Динамо» – об Анатолии Тимощуке

Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Футбол | 20.05.2025, 07:49
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20.05.2025, 07:42
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Пять украинских теннисисток попали в заявку основной сетки Уимблдона-2025
Теннис | 20.05.2025, 22:18
Пять украинских теннисисток попали в заявку основной сетки Уимблдона-2025
Пять украинских теннисисток попали в заявку основной сетки Уимблдона-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 6
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 9
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 7
Футбол
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
19.05.2025, 00:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем