Контракт до 2028 года. Стало известно, где продолжит карьеру Рафинья
Лидер атак Барселоны подпишет новое соглашение с клубом в ближайшее время
28-летний бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.
Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, уже 22 мая стороны заключат новое соглашение, которое будет рассчитано до 2028 года.
А сегодня, 21 числа, Блаугранас продлит контракт главного тренера Ханси Флика.
Действующий контракт Рафиньи с Барсой рассчитан до лета 2027. Он присоединился к сине-гранатовым в 2022 из английского Лидса.
В сезоне 2024/25 Рафинья провел 56 в футболке Барселоны во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 ассистов.
В конце апреля появились слухи, что саудовский Аль-Хиляль предложил бразильцу 200 млн за четыре года, а сам футболист рассматривал возможность покинуть клуб из-за неудовлетворительной зарплаты.
🚨🔵🔴 Barcelona have reached an agreement with Raphinha over new deal, all done! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025
The Brazilian will sign until June 2028, one more important renewal for Barça with Deco’s huge work in recent months.
Flick signs new deal tomorrow… and then time for Raphinha. ✍🏻🔒 pic.twitter.com/nU3P6nHmSU
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