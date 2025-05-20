Убийство Брагина, тренерский тандем, 60 миллиардов на усиление

Долго об этом говорилось, все к этому шло, и вот, наконец, официально свершилось. После 29-го тура УПЛ стало очевидным, что выше третьего места в нынешнем сезоне «Шахтер» уже не прыгнет (ниже, кстати, тоже). В последний раз до этого «горняки» финишировали в чемпионате Украины ниже второй строчки в турнирной таблице еще в прошлой жизни – по итогам сезона 1995/1996.

Есть отличный повод, чтобы вспомнить тот далекий, неудачный и во многом трагичный сезон «оранжево-черных».

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Перед началом пятого по счету чемпионата страны «Шахтер», действующий обладатель Кубка Украины, неплохо укрепился. В донецкой команде появились голкипер Никитин, защитники Пятенко, Чихрадзе и Габискирия, полузащитник Спивак и нападающие Федьков и Попович. По информации газеты «Український футбол», на новых игроков в том сезоне донецкий клуб потратил порядка 60 миллиардов карбованцев (не путать с гривнами!).

Однако некоторых новых игроков удавалось привлечь в команду не за деньги, а путем обмена. В такой способ появились в Донецке Кочвар, Старостяк и Гузенко. Плюс активно подпускались к основе игроки дубля.

На стартовый поединок нового чемпионата – против тернопольской «Нивы» – главный тренер «Шахтера» Владимир Сальков выпустил сразу шестерых новобранцев. И поначалу все складывалось хорошо, и «Шахтер» на глазах у своих болельщиков повел в счете, но в итоге уступил 2:4.

Причиной такого фиаско стала неудачная во всех отношениях игра задней линии, действовавшей в три защитника, два из которых были новичками.

Как оказалось опосля, то поражение «Шахтера» не было неожиданностью. Оно стало скорее закономерностью.

После четвертого тура «Шахтер» занимал предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, имея лишь одно очко в своем активе. И разгром в Киеве от «ЦСКА-Борисфен» – 0:4.

После того разгрома главный тренер «горняков» Сальков написал заявление об уходе. И это заявление было принято руководством клуба. Правда, это решение принимало руководство клуба без президента, ибо на тот момент босс «Шахтера» Ахать (он же Александр) Брагин был задержан прокуратурой. Посему получилось, что в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера» ассистент Салькова Валерий Рудаков не пробыл и двух дней, потому что из прокуратуры вернулся Брагин, и отставку Салькова не принял. Как показали дальнейшие события, зря.

Хотя поначалу после несостоявшейся отставки Салькова его команда заметно взбодрилась. Сначала дончане без проблем прошли в предварительном раунде Кубка обладателей Кубков североирландский «Линфильд», а затем в чемпионате страны добыли наконец первую победу – разгромили «Кремень» 4:1, который на то время возглавлял бывший (и будущий) тренер «горняков» Валерий Яремченко.

Ну, а дальше все равно состоялась отставка Владимира Салькова. После выездного поражения от запорожского «Металлурга» (0:2). Что интересно, в той ситуации Сальков не собирался уходить. Ему настоятельно «помог» это сделать Брагин, который руководствовался тем, что тренер так и не смог найти общий язык с большинством игроков основного состава.

В этот раз Валерий Рудаков на пост временно исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера» пришел надолго. Относительно надолго. Пришел не сам – к нему в помощь был делегирован легенда клуба – Михаил Соколовский, считающийся ассистентом Рудакова, хотя в прессе того времени бытовало мнение, что «Шахтером» руководил тренерский тандем.

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Под началом тандема «Шахтер» стартовал отлично: разбил дома «Кривбасс» – 4:0. По словам Рудакова, первым его решением в новой ипостаси стал отказ от игры в три защитника.

Однако одного этого решения оказалось недостаточно и для чемпионата страны, и для еврокубков. При неплохой, в общем-то игре против «Брюгге», дончане уступили бельгийцам по сумме двух матчей в 1/16 финала Кубка кубков. И на волне этого разочарования продолжили неудачи и на внутренней арене: домашнее поражение от «Динамо», выездная оплеуха от «Прикарпатья». И демарш ведущего на то время форварда команды Ателькина, заявившего, что он будет играть либо в стартовом составе, либо вообще нигде.

А затем наступило 15 октября 1995 года. В тот день «Шахтер» принимал «Таврию». Матч начался в 17.00, а уже спустя несколько минут на входе в гостевую трибуну стадиона «Шахтер» раздался страшный взрыв, унесший жизни шестерых человек, в числе которых оказался и президент «Шахтера» Ахать Брагин (он же Алик Грек, которого молва связывала с криминалитетом).

Ахать Брагин

Первоначально убийцы Брагина планировали осуществить задуманное на домашней игре против «Брюгге», но на том поединке президента «Шахтера» не оказалось.

А вот на матч против «Таврии» он пришел. Сила взрыва была настолько мощной, что от Брагина осталась лишь рука с часами «Ролекс», по которым его и опознали.

После взрыва некоторые болельщики выбежали на поле. Матч был приостановлен. Представители «Таврии» хотели продолжать игру, да и в «Шахтере» некоторые были не против такого решения. Но после того, как вице-президент «горняков» Равиль Сафиуллин зашел в раздевалку «Шахтера» и показал игрокам часы, оставшиеся от Брагина, уже ни о каком продолжении игры не могло быть и речи. Хотя «Таврия» и требовала засчитать «Шахтеру» техническое поражение (матч был признан завершившимся вничью 0:0).

Осенний отрезок сезона команда доигрывала на инерции. За весь первый круг дончане забили на выезде лишь один гол, добыли лишь одну выездную победу. Тем не менее, Валерий Рудаков к началу весенней части сезона уже избавился от приставки «и.о.».

А тем временем руководство клуба искало пути выхода из финансового кризиса. По словам Сафиуллина, фирмы «Люкс» и «Алмар», принадлежавшие доселе Брагину, уже не могли нести на себе всю тяжесть финансовой ответственности за клуб, поэтому пришлось обращаться за помощью к городской и областной властям.

На весеннюю часть сезона «Шахтер» делал ставку на Кубок, ибо делать ставку на чемпионат уже было поздно.

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В 1/16 финала Кубка Украины «Шахтер», играя строго от обороны, победил «ЦСКА-Борисфен», а в следующем раунде оказался сильнее второй динамовской команды (тогда дубли допускались к кубковым состязаниям). Четвертьфинальный поединок против «Днепра» стал для дончан наиболее сложным в этом турнире, но они и в этот раз прошли дальше, одолев команду Бернда Штанге по пенальти.

Но снова сыграть в финале Кубка Украины дончанам не удалось. Потому что они уступили в полуфинале винницкой «Ниве». Перед игрой шестеро игроков «Шахтера» (Чаплыгин, Воскобойник, Осташов, Никитин, Спивак и Коваль) угодили в больницу с пищевым отравлением.

В утвержденную ранее дату, 26 апреля, кубковый матч «Нивы» и «Шахтера» не состоялся по причине того самого пищевого отравления, хотя зрители и собрались на стадионе. Матч состоялся на следующий день. Руководство «Шахтера» было против такого решения, настойчиво требуя перенести игру на более позднюю дату, но инспектор матча и генсек ФФУ настояли на игре на следующий день.

Ту игру дончане проиграли по пенальти. Показательно, что трое из отравившихся футболистов «Шахтера» в том проигранном матче приняли участие. А наставнику «Нивы» Сергею Морозову, впоследствии известному футбольному телеэксперту, от руководства винницкого клуба в качестве подарка был презентован целый ящик пива.

В оставшихся матчах чемпионата «Шахтер» откровенно валял дурака. Ну, а как можно назвать то, что в девяти поединках дончане одержали лишь две победы и одну ничью, все остальное было проиграно. Снова проиграли «ЦСКА-Борисфену», в этот раз дома. В день 60-летия клуба.

В итоге – лишь десятое место в чемпионате: побед было меньше, чем поражений (13 против 15), забытых мячей было лишь на один больше, чем пропущенных (44 против 43).

По итогам того сезона второго тренера «Шахтера» Михаила Соколовского отправили в отставку. Валерий Рудаков свой пост удержал. Но ненадолго: до 23 июля. В тот день команде был представлен новый-старый главный тренер – Валерий Яремченко.

А осенью 1996 года «Шахтер» взял под свое крыло Ринат Ахметов, бизнес-партнер трагически погибшего Ахатя-Александра Брагина…