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  4. Аталанта предложила Гасперини новый контракт с повышением зарплаты
Италия
19 мая 2025, 15:48 | Обновлено 19 мая 2025, 16:04
189
0

Аталанта предложила Гасперини новый контракт с повышением зарплаты

По завершению текущего сезона специалист может покинуть команду

19 мая 2025, 15:48 | Обновлено 19 мая 2025, 16:04
189
0
Аталанта предложила Гасперини новый контракт с повышением зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

«Аталанта» сделала предложение главному тренеру команды Джан Пьеро Гасперини о продлении контракта. Действующий договор специалиста завершается в июне текущего года.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что клуб планирует подписать договор с Гасперини до 2027 года с возможностью пролонгировать соглашение до 2028 года. К тому же, «богиня» готова увеличить зарплату тренеру.

Гасперини возглавляет коллектив с 2016 года. За это время специалист провел 438 матчей во главе клуба, выиграв с «богиней» Лигу Европы в сезоне 2023/24. Кроме того, «Аталанта» трижды под руководством Гасперини выигрывала бронзу Серии А.

Этот сезон не стал исключением. «Аталанта» уже гарантированно будет третьей в турнирной таблице чемпионата Италии. В последнем туре команда сыграет против «Пармы».

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Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A Джан Пьеро Гасперини продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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