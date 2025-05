Аталанта предложила Гасперини новый контракт с повышением зарплаты

«Аталанта» сделала предложение главному тренеру команды Джан Пьеро Гасперини о продлении контракта. Действующий договор специалиста завершается в июне текущего года.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что клуб планирует подписать договор с Гасперини до 2027 года с возможностью пролонгировать соглашение до 2028 года. К тому же, «богиня» готова увеличить зарплату тренеру.

Гасперини возглавляет коллектив с 2016 года. За это время специалист провел 438 матчей во главе клуба, выиграв с «богиней» Лигу Европы в сезоне 2023/24. Кроме того, «Аталанта» трижды под руководством Гасперини выигрывала бронзу Серии А.

Этот сезон не стал исключением. «Аталанта» уже гарантированно будет третьей в турнирной таблице чемпионата Италии. В последнем туре команда сыграет против «Пармы».

