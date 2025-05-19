Битва за золото. Серия А приняла решение по решающим матчам Интера и Наполи

Представители Серии А определились с датой проведения заключительных матчей «Интера» и «Наполи», которые ведут борьбу за золотые медали лиги.

Согласно решениям обе команды проведут поединок 38-го тура Серии А в пятницу, 23 мая в 21:45. Все остальные коллективы, как и было запланировано ранее, сыграют последний матч 25 мая (воскресенье).

Серии А пришлось перенести матчи обоих лидеров, поскольку «Интеру» нужно больше времени, чтобы подготовиться к финальному матчу в Лиге чемпионов против ПСЖ, который пройдет 31 мая в Мюнхене.

Если после 38-го тура в турнирной таблице и «Наполи», и «Интер» будут иметь равное количество баллов, тогда болельщиков ждет золотой матч.

В последнем матче лиги «Наполи» будет принимать дома «Кальяри», а вот «Интер» приедет в гости к «Комо».

Турнирная таблица Серии А: