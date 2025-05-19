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Италия
19 мая 2025, 13:57 | Обновлено 19 мая 2025, 14:08
682
0

Битва за золото. Серия А приняла решение по решающим матчам Интера и Наполи

Команды проведут поединок 38-го тура уже в ближайшую пятницу.

19 мая 2025, 13:57 | Обновлено 19 мая 2025, 14:08
682
0
Битва за золото. Серия А приняла решение по решающим матчам Интера и Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Представители Серии А определились с датой проведения заключительных матчей «Интера» и «Наполи», которые ведут борьбу за золотые медали лиги.

Согласно решениям обе команды проведут поединок 38-го тура Серии А в пятницу, 23 мая в 21:45. Все остальные коллективы, как и было запланировано ранее, сыграют последний матч 25 мая (воскресенье).

Серии А пришлось перенести матчи обоих лидеров, поскольку «Интеру» нужно больше времени, чтобы подготовиться к финальному матчу в Лиге чемпионов против ПСЖ, который пройдет 31 мая в Мюнхене.

Если после 38-го тура в турнирной таблице и «Наполи», и «Интер» будут иметь равное количество баллов, тогда болельщиков ждет золотой матч.

В последнем матче лиги «Наполи» будет принимать дома «Кальяри», а вот «Интер» приедет в гости к «Комо».

Турнирная таблица Серии А:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 37 23 10 4 57 - 27 79
2 Интер Милан 37 23 9 5 77 - 35 78
3 Аталанта 37 22 8 7 76 - 34 74
4 Ювентус 37 17 16 4 55 - 33 67
5 Рома 37 19 9 9 54 - 35 66
6 Лацио 37 18 11 8 61 - 48 65
7 Фиорентина 37 18 8 11 57 - 39 62
8 Болонья 37 16 14 7 56 - 44 62
9 Милан 37 17 9 11 59 - 43 60
10 Комо 37 13 10 14 49 - 50 49
11 Торино 37 10 14 13 39 - 43 44
12 Удинезе 37 12 8 17 39 - 53 44
13 Дженоа 37 9 13 15 34 - 48 40
14 Кальяри 37 9 9 19 40 - 54 36
15 Эллас Верона 37 9 7 21 32 - 65 34
16 Парма 37 6 15 16 41 - 56 33
17 Лечче 37 7 10 20 26 - 58 31
18 Эмполи 37 6 13 18 32 - 57 31
19 Венеция 37 5 14 18 30 - 53 29
20 Монца 37 3 9 25 28 - 67 18
Полная таблица

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Наполи Комо Кальяри
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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