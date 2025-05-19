Битва за золото. Серия А приняла решение по решающим матчам Интера и Наполи
Команды проведут поединок 38-го тура уже в ближайшую пятницу.
Представители Серии А определились с датой проведения заключительных матчей «Интера» и «Наполи», которые ведут борьбу за золотые медали лиги.
Согласно решениям обе команды проведут поединок 38-го тура Серии А в пятницу, 23 мая в 21:45. Все остальные коллективы, как и было запланировано ранее, сыграют последний матч 25 мая (воскресенье).
Серии А пришлось перенести матчи обоих лидеров, поскольку «Интеру» нужно больше времени, чтобы подготовиться к финальному матчу в Лиге чемпионов против ПСЖ, который пройдет 31 мая в Мюнхене.
Если после 38-го тура в турнирной таблице и «Наполи», и «Интер» будут иметь равное количество баллов, тогда болельщиков ждет золотой матч.
В последнем матче лиги «Наполи» будет принимать дома «Кальяри», а вот «Интер» приедет в гости к «Комо».
Турнирная таблица Серии А:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|37
|23
|10
|4
|57 - 27
|79
|2
|Интер Милан
|37
|23
|9
|5
|77 - 35
|78
|3
|Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76 - 34
|74
|4
|Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55 - 33
|67
|5
|Рома
|37
|19
|9
|9
|54 - 35
|66
|6
|Лацио
|37
|18
|11
|8
|61 - 48
|65
|7
|Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57 - 39
|62
|8
|Болонья
|37
|16
|14
|7
|56 - 44
|62
|9
|Милан
|37
|17
|9
|11
|59 - 43
|60
|10
|Комо
|37
|13
|10
|14
|49 - 50
|49
|11
|Торино
|37
|10
|14
|13
|39 - 43
|44
|12
|Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39 - 53
|44
|13
|Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34 - 48
|40
|14
|Кальяри
|37
|9
|9
|19
|40 - 54
|36
|15
|Эллас Верона
|37
|9
|7
|21
|32 - 65
|34
|16
|Парма
|37
|6
|15
|16
|41 - 56
|33
|17
|Лечче
|37
|7
|10
|20
|26 - 58
|31
|18
|Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32 - 57
|31
|19
|Венеция
|37
|5
|14
|18
|30 - 53
|29
|20
|Монца
|37
|3
|9
|25
|28 - 67
|18
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