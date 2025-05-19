Отобрали четыре балла. В чемпионате Италии перенесли матч плей-офф

Настоящая драма развернулась во втором дивизионе чемпионата Италии – матч плей-офф Серии B за право остаться в лиге перенесли на неопределенный срок. Фрозиноне и Салернитана планировали сыграть два поединка 19 и 26 мая.

Сампдория, Читтадела и Козенца заняли три последних места в турнирной таблице и вылетели в Серию C. Салернитана и Фрозиноне должны были сыграть в плей-офф, победитель которого оставался во втором дивизионе.

Однако, возникли проблемы с Брешией, которая заняла 15-е место и обеспечила себе путевку в Серии B на следующий сезон. Из-за финансовых проблем у клуба отберут четыре балла – официальное объявление такого решения ожидается в ближайшее время.

По этой причине Брешия вылетит в низший дивизион напрямую, Сампдория получит шанс сыграть в стыках с Салернитаной, а Фрозиноне останется в Серии B и им не придется играть дополнительные матчи.

Турнирная таблица без учета штрафа для Брешии:

15. Брешия – 43

16. Фрозиноне – 43 (плей-офф)

17. Салернитана – 42 (плей-офф)

18. Сампдория – 41 (вылет)

19. Читтаделла – 39 (вылет)

20. Козенца – 30 (вылет)

Турнирная таблица с учетом штрафа Брешии: