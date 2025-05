ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греции

17 мая состоялся финальный матч Кубка Греции 2024/25 между командами ОФИ Ираклион и Олимпиакос.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.

Второй гол для Олимпиакоса на 90+2-й минуте забил украинский форвард Роман Яремчук. Для него этот мяч стал четвертым в трех поединках в Кубке страны.

Олимпиакос оформил золотой дубль. Команда из города Пирей также выиграла национальное первенство.

