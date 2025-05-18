Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греции
Кубок Греции
ОФИ
17.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Греция
18 мая 2025, 01:34 |
172
0

ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греции

В решающем поединке Олимпиакос переиграл ОФИ Ираклион со счетом 2:0

18 мая 2025, 01:34 |
172
0
ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

17 мая состоялся финальный матч Кубка Греции 2024/25 между командами ОФИ Ираклион и Олимпиакос.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Второй гол для Олимпиакоса на 90+2-й минуте забил украинский форвард Роман Яремчук. Для него этот мяч стал четвертым в трех поединках в Кубке страны.

Олимпиакос оформил золотой дубль. Команда из города Пирей также выиграла национальное первенство.

ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греци

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
По теме:
Брага – Бенфика – 1:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча
Дженоа – Аталанта – 2:3. Победа на характере. Видео голов и обзор матча
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
ОФИ Ираклион Олимпиакос Пирей видео голов и обзор Роман Яремчук Кубок Греции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26
Футбол | 17 мая 2025, 19:57 30
ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26
ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26

Технический спонсор «горняков» Puma разработал новые варианты амуниции для игроков

Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Бокс | 17 мая 2025, 05:02 0
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»

Украинец высказался о возможном реванше Джошуа – Дюбуа

УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17.05.2025, 08:21
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Лестер – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 18.05.2025, 01:46
Лестер – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Футбол | 17.05.2025, 17:22
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 2
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
16.05.2025, 15:23 2
Футбол
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
17.05.2025, 15:30 30
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем