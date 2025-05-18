ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греции
В решающем поединке Олимпиакос переиграл ОФИ Ираклион со счетом 2:0
17 мая состоялся финальный матч Кубка Греции 2024/25 между командами ОФИ Ираклион и Олимпиакос.
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.
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Второй гол для Олимпиакоса на 90+2-й минуте забил украинский форвард Роман Яремчук. Для него этот мяч стал четвертым в трех поединках в Кубке страны.
Олимпиакос оформил золотой дубль. Команда из города Пирей также выиграла национальное первенство.
ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греци
GOAL! Yaremchuk scores our 2nd and it's over! Olympiacos have won the double! #OlympiacosFC pic.twitter.com/1Nfj5QNPjp— The Red Sea Podcast (@RedSeaPodcast) May 17, 2025
События матча
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