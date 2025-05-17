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Кубок Греции
ОФИ
17.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Олимпиакос Пирей
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Греция
17 мая 2025, 21:56 | Обновлено 17 мая 2025, 22:33
5171
6

Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом

Олимпийцы одолели в финальном поединке «ОФИ Ираклион»

17 мая 2025, 21:56 | Обновлено 17 мая 2025, 22:33
5171
6
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 17 мая, состоялся финальный матч Кубка Греции по футболу 2024/25.

В Афинах сыграли «ОФИ Ираклион» и «Олимпиакос». Победу в матче одержал «Олимпиакос» – 2:0.

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Автором первого гола в поединке стал марокканский нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби, который забил на 9-й минуте матча.

Украинский нападающий Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. На 90+3 Роман сделал счет в матче 2:0.

«Олимпиакос» оформил золотой дубль в этом сезоне, ранее клуб стал чемпионом Греции.

Кубок Греции по футболу 2024/25. Финал.

ОФИ Ираклион – Олимпиакос – 0:2

Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, Яремчук, 90+3.

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ОФИ Ираклион Роман Яремчук Олимпиакос Пирей
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Falko
Ромчик закрив гру ) 
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+2
Victor673256ua
Вдало зайшов). І чемпіонство, і Кубок..
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+1
Singularis
Шестую команду сделали.
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-7
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Парень Пумы
А мы забьём Пумочке в по... 
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-10
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