Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом

Сегодня, 17 мая, состоялся финальный матч Кубка Греции по футболу 2024/25.

В Афинах сыграли «ОФИ Ираклион» и «Олимпиакос». Победу в матче одержал «Олимпиакос» – 2:0.

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Автором первого гола в поединке стал марокканский нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби, который забил на 9-й минуте матча.

Украинский нападающий Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. На 90+3 Роман сделал счет в матче 2:0.

«Олимпиакос» оформил золотой дубль в этом сезоне, ранее клуб стал чемпионом Греции.

Кубок Греции по футболу 2024/25. Финал.

ОФИ Ираклион – Олимпиакос – 0:2

Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, Яремчук, 90+3.