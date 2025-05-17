Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Олимпийцы одолели в финальном поединке «ОФИ Ираклион»
Сегодня, 17 мая, состоялся финальный матч Кубка Греции по футболу 2024/25.
В Афинах сыграли «ОФИ Ираклион» и «Олимпиакос». Победу в матче одержал «Олимпиакос» – 2:0.
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Автором первого гола в поединке стал марокканский нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби, который забил на 9-й минуте матча.
Украинский нападающий Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. На 90+3 Роман сделал счет в матче 2:0.
«Олимпиакос» оформил золотой дубль в этом сезоне, ранее клуб стал чемпионом Греции.
Кубок Греции по футболу 2024/25. Финал.
ОФИ Ираклион – Олимпиакос – 0:2
Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, Яремчук, 90+3.
🔴⚪️ Αυτό είναι σωστό, 𝚷𝚸𝛀𝚻𝚨𝚯𝚲𝚮𝚳𝚨 και 𝚱𝚼𝚷𝚬𝚲𝚲𝚶 στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! 🏆🏆 pic.twitter.com/jTmBsKJyNu— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 17, 2025
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