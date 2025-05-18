Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями после удачного сезона во главе греческой команды. Коуч оценил вклад украинского нападающего Романа Яремчука в чемпионский сезон.

- Что чувствует тренер «Олимпиакоса» по случаю 100-летия получившего дубль клуба? Ваш комментарий по поводу нападающих команды, которые продолжают забивать даже в конце сезона?

– Я еще не осознал, что чувствую. В ближайшие дни я подумаю о том, что произошло в этом году и чего мы добились. Но мы всем обязаны команде и всем игрокам, которые работали вместе и добились всего этого.

Но надо сказать, что те, кто не играл достаточно – это те, кто больше всего отдали команде, потому что они всегда были рядом с ней.

Что я могу сказать о наших нападающих? Для нас это сатисфакция. Аюб Эль-Кааби продолжает забивать, а Роман Яремчук всегда готов помочь команде, хотя и не играет во всех матчах подряд, – сказал Мендилибар.

Ранее украинский нападающий Роман Яремчук поделился эмоциями после победы в Кубке Греции.