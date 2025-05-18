Сегодня, 17 мая, состоялся финальный матч Кубка Греции по футболу 2024/25.

В Афинах сыграли «ОФИ Ираклион» и «Олимпиакос». Победу в матче одержал «Олимпиакос» – 2:0.

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Второй гол в компенсированное ко второму тайму время забил украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук.

Кубок Греции по футболу 2024/25. Финал.

ОФИ Ираклион – Олимпиакос – 0:2

Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, Яремчук, 90+3.

Видеообзор матча