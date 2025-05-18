17.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Греция18 мая 2025, 13:09 | Обновлено 18 мая 2025, 13:22
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ОФИ – Олимпиакос – 0:2. Как Яремчук гол в финале забил. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финала Кубка Греции
18 мая 2025, 13:09 | Обновлено 18 мая 2025, 13:22
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Сегодня, 17 мая, состоялся финальный матч Кубка Греции по футболу 2024/25.
В Афинах сыграли «ОФИ Ираклион» и «Олимпиакос». Победу в матче одержал «Олимпиакос» – 2:0.
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Второй гол в компенсированное ко второму тайму время забил украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук.
Кубок Греции по футболу 2024/25. Финал.
ОФИ Ираклион – Олимпиакос – 0:2
Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, Яремчук, 90+3.
Видеообзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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