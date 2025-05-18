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Кубок Греции
ОФИ
17.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Греция
18 мая 2025, 13:09 | Обновлено 18 мая 2025, 13:22
624
0

ОФИ – Олимпиакос – 0:2. Как Яремчук гол в финале забил. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финала Кубка Греции

18 мая 2025, 13:09 | Обновлено 18 мая 2025, 13:22
624
0
ОФИ – Олимпиакос – 0:2. Как Яремчук гол в финале забил. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 17 мая, состоялся финальный матч Кубка Греции по футболу 2024/25.

В Афинах сыграли «ОФИ Ираклион» и «Олимпиакос». Победу в матче одержал «Олимпиакос» – 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй гол в компенсированное ко второму тайму время забил украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук.

Кубок Греции по футболу 2024/25. Финал.

ОФИ Ираклион – Олимпиакос – 0:2

Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, Яремчук, 90+3.

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Олимпиакос Пирей Роман Яремчук ОФИ Ираклион видео голов и обзор Кубок Греции по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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