Ига СВЕНТЕК: «Кто это сказал? Не верьте. Я буду играть на Уимблдоне»

После завершения турнира WTA 1000 в Мадриде, где Ига Свентек вылетела на стадии 1/2 финала после разгромного поражения от Коко Гауфф, команда польской теннисистки якобы заявила, что Ига может пропустить травяной сезон – в планах доиграть Рим и Ролан Гаррос, а затем посмотреть на результаты.

Перед стартом турнира в Риме Ига опровергла слухи и заявила, что будет играть на Уимблдоне, если не будет травмированна:

«Кто это сказал? Не верьте этому. В последние несколько дней я увидела миллионы комментариев, которые были ложными.

Я не понимаю. Сейчас есть столько теорий. Хотела бы сказать, что то, что обо мне пишут, это неправда, особенно в польских СМИ. Вы любите писать статьи про меня, которые привлекут внимание. Я понимаю – это часть работы.

Но да – я не планирую пропускать Уимблдон. Я правда хочу научиться играть лучше на траве. Каждый год – это новая возможность. Я буду играть Уимблдон, безусловно. Конечно, если я не буду травмирована».

Свентек получила статус второй сеяной в Риме. Во втором круге она сыграет либо против Элизабетты Кочаретто, либо против Элины Аванесян. В столице Италии Иге предстоит защита трофея.

