Ливерпуль во второй раз отпраздновал чемпионство поражением
На Стэмфорд Бридж «Челси» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1
В матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» проиграл на выезде «Челси» со счетом 1:3.
Для «Ливерпуля» это был первый матч после того, как они стали чемпионами.
«Ливерпуль» стал лишь четвертой командой в истории АПЛ, которая проиграла свой первый матч после того, как стала чемпионом.
1997/98, «Арсенал» проиграл «Ливерпулю»
2005/06, «Челси» проиграл «Блэкберну»
2019/20, «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити»
2024/25, «Ливерпуль» проиграл «Челси»
4 - Liverpool are only the fourth team to lose their first league game after they were crowned Premier League champions, after Arsenal in 1997-98 (vs Liverpool), Chelsea in 2005-06 (vs Blackburn), and the Reds themselves in 2019-20 (vs Manchester City). Hungover. pic.twitter.com/GulROlAduc— OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2025
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