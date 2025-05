Ливерпуль во второй раз отпраздновал чемпионство поражением

В матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» проиграл на выезде «Челси» со счетом 1:3.

Для «Ливерпуля» это был первый матч после того, как они стали чемпионами.

«Ливерпуль» стал лишь четвертой командой в истории АПЛ, которая проиграла свой первый матч после того, как стала чемпионом.

1997/98, «Арсенал» проиграл «Ливерпулю»

2005/06, «Челси» проиграл «Блэкберну»

2019/20, «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити»

2024/25, «Ливерпуль» проиграл «Челси»

