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Англия
05 мая 2025, 13:29 | Обновлено 05 мая 2025, 13:33
281
0

Ливерпуль во второй раз отпраздновал чемпионство поражением

На Стэмфорд Бридж «Челси» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1

05 мая 2025, 13:29 | Обновлено 05 мая 2025, 13:33
281
0
Ливерпуль во второй раз отпраздновал чемпионство поражением
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» проиграл на выезде «Челси» со счетом 1:3.

Для «Ливерпуля» это был первый матч после того, как они стали чемпионами.

«Ливерпуль» стал лишь четвертой командой в истории АПЛ, которая проиграла свой первый матч после того, как стала чемпионом.

1997/98, «Арсенал» проиграл «Ливерпулю»
2005/06, «Челси» проиграл «Блэкберну»
2019/20, «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити»
2024/25, «Ливерпуль» проиграл «Челси»

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Ливерпуль Челси Челси - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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