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  4. Левандовски попал в заявку Барселоны на второй матч с Интером в ЛЧ
Лига чемпионов
05 мая 2025, 12:40 |
130
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Левандовски попал в заявку Барселоны на второй матч с Интером в ЛЧ

36-летний форвард отправился вместе с командой в Италию

05 мая 2025, 12:40 |
130
0
Левандовски попал в заявку Барселоны на второй матч с Интером в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

6 мая на арене «Джузеппе Меацца» состоится второй поединок между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась голевой ничьей (3:3).

Накануне матча каталонский опубликовал заявку футболистов, которые отправились в Милан на матч еврокубков. Среди игроков присутствует 36-летний форвард Роберт Левандовски, который почти 20 дней находился в лазарете команды.

Напомним, что поляк травмировался в матче 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» (4:3).

В текущем сезоне Роберт провел 48 поединков на клубном уровне. На счету нападающего 40 голов и три ассиста.

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Роберт Левандовски Барселона Лига чемпионов Интер Милан Интер - Барселона заявки на Лигу чемпионов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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