Левандовски попал в заявку Барселоны на второй матч с Интером в ЛЧ
36-летний форвард отправился вместе с командой в Италию
6 мая на арене «Джузеппе Меацца» состоится второй поединок между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась голевой ничьей (3:3).
Накануне матча каталонский опубликовал заявку футболистов, которые отправились в Милан на матч еврокубков. Среди игроков присутствует 36-летний форвард Роберт Левандовски, который почти 20 дней находился в лазарете команды.
Напомним, что поляк травмировался в матче 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» (4:3).
В текущем сезоне Роберт провел 48 поединков на клубном уровне. На счету нападающего 40 голов и три ассиста.
🚨 Hansi Flick's squad for #InterBarça in the @ChampionsLeague semifinals! pic.twitter.com/ASBjEZyycV— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 5, 2025
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