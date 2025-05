Левандовски попал в заявку Барселоны на второй матч с Интером в ЛЧ

6 мая на арене «Джузеппе Меацца» состоится второй поединок между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась голевой ничьей (3:3).

Накануне матча каталонский опубликовал заявку футболистов, которые отправились в Милан на матч еврокубков. Среди игроков присутствует 36-летний форвард Роберт Левандовски, который почти 20 дней находился в лазарете команды.

Напомним, что поляк травмировался в матче 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» (4:3).

В текущем сезоне Роберт провел 48 поединков на клубном уровне. На счету нападающего 40 голов и три ассиста.

🚨 Hansi Flick's squad for #InterBarça in the @ChampionsLeague semifinals! pic.twitter.com/ASBjEZyycV