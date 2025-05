Байер повторил достижение Баварии в Бундеслиге

4 мая состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Фрайбург» и «Байер». Команды не смогли определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Этот результат позволил подопечным Хаби Алонсо продолжить свою беспроигрышную гостевую серию до 33-х матчей. В этих противостояниях на счету леверкузенского клуба 23 победы и 10 ничьих.

Интересен тот факт, что беспроигрышная выездная серия «Байера» является повторением рекорда Бундеслиги. В период между 2012 и 2014 годами мюнхенская «Бавария» также не проиграла на выезде 33 матча подряд в чемпионате.

В настоящее время леверкузенский коллектив занимает второе место в турнирной таблице, набрав 68 баллов. Лидером остается как раз «Бавария», в активе которой 76 зачетных пункта.

