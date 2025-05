Без поражений в 2025 году. Раньери переписывает историю вместе с Ромой

4 мая состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись «Рома» и «Фиорентина». Подопечные Клаудио Раньери одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Римский клуб в девятый раз в сезоне Серии А 2024/25 победил со счетом 1:0 (8 раз – под руководством Клаудио Раньери). Это наибольшее количество побед с таким счетом среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов в нынешней кампании.

Беспроигрышная серия «волков» составляет уже 19 матчей:

«Рома» еще не проиграла ни одного матча в Серии А в 2025 году. Подопечные Раньери занимают пятое место в турнирной таблице, клуб набрал 63 балла.

1-0 - #Roma have won 1-0 nine times in the current Serie A, more than any other team in the Big five European Leagues 2024/25: eight of these under Claudio Ranieri. Streak. #RomaFiorentina pic.twitter.com/xNRNwaqeI0

Claudio Ranieri returned to his boyhood club Roma in November with the Giallorossi 12th in Serie A.



After a 2-0 defeat at Como way back in December, they have now extended their unbeaten run to a staggering 19 games after a 1-0 win against Fiorentina.



Artem Dovbyk's goal was… pic.twitter.com/WeFlE2huiP