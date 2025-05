Джердан Шакири повторил рекорд чемпионата Швейцарии

В очередном матче чемпионата Швейцарии «Базель» победил «Серветт» со счетом 5:1.

Героем встречи стал 33-летний полузащитник «Базеля» Джердан Шакири, в активе которого гол и три результативные передачи.

Теперь на счету Шакири в текущем сезоне 35 результативных действий (15 голов и 20 результативных передач), что стало повторением рекорда чемпионата.

35 – Жан-Пьер Нсаме (Янг Бойз, 2019/20)

35 – Джердан Шакири (Базель, 2024/25)

Интересен тот факт, что Нсаме в своем рекордном сезоне забил 32 гола и отдал лишь 3 результативные передачи.

35 & 3 - Basels Xherdan Shaqiri war in dieser Super-League-Saison an 35 Toren beteiligt (15T 20A) - eingestellter Rekord seit det. Datenerfassung (wie Jean-Pierre Nsame 2019/20). Zudem lieferte er als erster Spieler seit 2017/18 in zwei CSSL-Spielen in Folge je 3 Assists. Star. pic.twitter.com/ETT7A1ef8l