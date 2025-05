40-летний победитель трех турниров Большого шлема сыграет в финале

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (ATP 158), 22 года спустя после своего первого финала на турнире серии челенджер, вновь сыграет в решающем матче.

40-летний швейцарец в субботу 3 мая обыграл хорвата Борну Гойо в полуфинале челленджера в Экс-ан-Провансе (Франция) со счетом 6:4, 6:4. В финальном поединке в воскресенье 4 мая он встретится с другим хорватским теннисистом – Борной Чоричем.

Всего месяц назад победитель трех турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии-2014, Ролан Гаррос-2015, Открытый чемпионат США-2016) отметил свое 40-летие.

В полуфинале Стэн в двух сетах переиграл Борну Гойо, который ранее впечатлил на Мастерсе в Мадриде в матче против Гаэля Монфиса и в Мюнхене – против Бена Шелтона. Но чуть ранее Вавринка добился впечатляющей победы во втором раунде над первым сеяным турнира – австралийцем Алексеем Попыриным (ATP 26) – 6:3, 3:6, 6:1. Это была его лучшая победа в сезоне.

В случае победы в финале челленджера Стэн Вавринка, который заявлен в квалификацию Ролан Гаррос, но надеется получить wild card в основную сетку, поднимется на 115-е место мирового рейтинга.

ВИДЕО. Ветеран теннисного цеха Стэн Вавринка демонстрирует отличный теннис на челленджере в Экс-ан-Провансе (Франция).

Fully locked. Fully loaded 🔥🔥@stanwawrinka with an absolute ROCKET on his way to claim the first set vs. Gojo 6-4! 🚀#ATPChallenger | @OpenduPaysdAix pic.twitter.com/ypjLiE3rWG