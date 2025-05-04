Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 40-летний победитель трех турниров Большого шлема сыграет в финале
ATP
04 мая 2025, 11:07 | Обновлено 04 мая 2025, 11:12
461
0

40-летний победитель трех турниров Большого шлема сыграет в финале

В полуфинале Стэн Вавринка в двух сетах переиграл Борну Гойо

04 мая 2025, 11:07 | Обновлено 04 мая 2025, 11:12
461
0
40-летний победитель трех турниров Большого шлема сыграет в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (ATP 158), 22 года спустя после своего первого финала на турнире серии челенджер, вновь сыграет в решающем матче.

40-летний швейцарец в субботу 3 мая обыграл хорвата Борну Гойо в полуфинале челленджера в Экс-ан-Провансе (Франция) со счетом 6:4, 6:4. В финальном поединке в воскресенье 4 мая он встретится с другим хорватским теннисистом – Борной Чоричем.

Всего месяц назад победитель трех турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии-2014, Ролан Гаррос-2015, Открытый чемпионат США-2016) отметил свое 40-летие.

В полуфинале Стэн в двух сетах переиграл Борну Гойо, который ранее впечатлил на Мастерсе в Мадриде в матче против Гаэля Монфиса и в Мюнхене – против Бена Шелтона. Но чуть ранее Вавринка добился впечатляющей победы во втором раунде над первым сеяным турнира – австралийцем Алексеем Попыриным (ATP 26) – 6:3, 3:6, 6:1. Это была его лучшая победа в сезоне.

В случае победы в финале челленджера Стэн Вавринка, который заявлен в квалификацию Ролан Гаррос, но надеется получить wild card в основную сетку, поднимется на 115-е место мирового рейтинга.

ВИДЕО. Ветеран теннисного цеха Стэн Вавринка демонстрирует отличный теннис на челленджере в Экс-ан-Провансе (Франция).

По теме:
«Однажды кто-то тебя убьет». Теннисист получил угрозы смерти во время матча
Монфис стал самым возрастным победителем матча в истории Мастерса в Мадриде
Муж Свитолиной с камбеком стартовал на Мастерсе в Мадриде
Стэн Вавринка Борна Гойо Борна Чорич Алексей Попырин
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Футбол | 03 мая 2025, 22:31 1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»

Итальянец похвалил Гюлера

Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Бокс | 04 мая 2025, 09:11 0
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»

Легендарный боксер о бое Лопеса и Барбосы

Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Футбол | 04.05.2025, 06:23
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде
Бокс | 04.05.2025, 03:50
Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде
Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Мадриде
Теннис | 04.05.2025, 11:05
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Мадриде
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 144
Хоккей
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 7
Футбол
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 4
Футбол
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем