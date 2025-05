Лутон Таун второй год подряд понизился в классе

В последнем матче Чемпионшипа сезона 2024/25 «Лутон» на выезде проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 3:5 и вылетел в Лигу 1.

В прошлом сезоне клуб вылетел из АПЛ.

«Лутон» стал лишь четвертой командой в истории английского футбола, которая после вылета из АПЛ сразу вылетела и из Чемпионшипа.

1994/95: «Суиндон Таун»

2012/13: «Вулверхэмптон»

2017/18: «Сандерленд»

2024/25: «Лутон Таун»

Luton Town are the fourth team in history to suffer back-to-back relegations from the Premier League:



◎ Swindon Town: 1994-1995

◎ Wolves: 2012-2013

◎ Sunderland: 2017-2018

◉ Luton Town: 2024-2025



