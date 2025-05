Названы стартовые составы на матч АПЛ между Ман Сити и Вулвз

2 мая в 22:00 состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Вулверхэмптон» на арене Этихад.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Ньюкасл (62), Ман Сити (61), Челси, Ноттингем Форест (по 60), Астон Вилла (по 57).

Названы стартовые составы на матч между Ман Сити и Вулвз

Your City side for #MCIWOL 🩵 XI | Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Kovacic, Gundogan, De Bruyne (C), Bernardo, Doku, Marmoush SUBS | Ortega Moreno, Haaland, Grealish, Nico, Akanji, Savinho, Foden, Lewis, McAtee #ManCity | @etihad pic.twitter.com/E9aAi0iqmr

☝️ One change from #WOLLEI

▶️ Bellegarde into the starting XI



How we line-up to face @ManCity.



🐺📋 pic.twitter.com/8FUcFTnBcP