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01 мая 2025, 15:37 | Обновлено 01 мая 2025, 15:39
881
1

ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный выбор. Экс-тренер Реала возглавил сборную Катара

Хулен Лопетеги нашел новое место работы после «Вест Хэма»

01 мая 2025, 15:37 | Обновлено 01 мая 2025, 15:39
881
1
ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный выбор. Экс-тренер Реала возглавил сборную Катара
Твиттер

Известный испанский специалист Хулен Лопетеги официально стал новым тренером сборной Катара по футболу.

Стороны заключили контракт продолжительностью до лета 2027 года. Первый матч в качестве нового тренера сборной Лопетеги проведет на уровне квалификации к чемпионату мира-2026.

Последним местом работы Хулена был английский «Вест Хэм», из которого испанца уволили зимой этого года.

Лопетеги запомнился болельщикам благодаря своей тренерской деятельности в мадридском «Реале» и сборной Испании.

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Реал Мадрид назначение тренера сборная Катара по футболу Хулен Лопетеги Вест Хэм
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Victor673256ua
Напряму Катар не вийде, але за вихід на ЧС ще побореться
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