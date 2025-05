ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный выбор. Экс-тренер Реала возглавил сборную Катара

Известный испанский специалист Хулен Лопетеги официально стал новым тренером сборной Катара по футболу.

Стороны заключили контракт продолжительностью до лета 2027 года. Первый матч в качестве нового тренера сборной Лопетеги проведет на уровне квалификации к чемпионату мира-2026.

Последним местом работы Хулена был английский «Вест Хэм», из которого испанца уволили зимой этого года.

Лопетеги запомнился болельщикам благодаря своей тренерской деятельности в мадридском «Реале» и сборной Испании.

We’re excited to embark on this journey together!🇶🇦🙏

#AlAnnabi pic.twitter.com/hcaWFSxoi3 — Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025

Ready for a new chapter



Welcome Lopetegui 👨‍🏫🇶🇦#AlAnnabi pic.twitter.com/aO7jTl5RnQ — Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025