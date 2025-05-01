ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный выбор. Экс-тренер Реала возглавил сборную Катара
Хулен Лопетеги нашел новое место работы после «Вест Хэма»
Известный испанский специалист Хулен Лопетеги официально стал новым тренером сборной Катара по футболу.
Стороны заключили контракт продолжительностью до лета 2027 года. Первый матч в качестве нового тренера сборной Лопетеги проведет на уровне квалификации к чемпионату мира-2026.
Последним местом работы Хулена был английский «Вест Хэм», из которого испанца уволили зимой этого года.
Лопетеги запомнился болельщикам благодаря своей тренерской деятельности в мадридском «Реале» и сборной Испании.
We’re excited to embark on this journey together!🇶🇦🙏— Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025
#AlAnnabi pic.twitter.com/hcaWFSxoi3
Ready for a new chapter— Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025
Welcome Lopetegui 👨🏫🇶🇦#AlAnnabi pic.twitter.com/aO7jTl5RnQ
📸 | A glimpse from the contract signing ceremony with our national team head coach, ‘Julen Lopetegui’ ✍️🇶🇦.#AlAnnabi pic.twitter.com/ArZTeVw1JF— Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025
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