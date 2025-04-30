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  4. «Что случилось с Эдегором?» Реакция болельщиков на матч Арсенал – ПСЖ
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 11:03 |
459
0

«Что случилось с Эдегором?» Реакция болельщиков на матч Арсенал – ПСЖ

«ПСЖ» сделал весомую заявку на выход в финал Лиги чемпионов

30 апреля 2025, 11:03 |
459
0
«Что случилось с Эдегором?» Реакция болельщиков на матч Арсенал – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

В полуфинале Лиги чемпионов встретились «Арсенал» и «ПСЖ». Игра проходила в Лондоне во вторник, 29 апреля, и завершилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

«ПСЖ» открыл счет уже на 4-й минуте поединка. Усман Дембеле нанес мощный удар после передачи Хвичи Кварацхелии с левого фланга штрафной. Мяч от штанги влетел в сетку.

«Арсенал» забил в начале второго тайма, но гол не засчитали из-за офсайда. В дальнейшем у команд были моменты, но счет так и остался прежним.

Болельщики «Арсенала» ожидали большего от своей команды, особенно после матчей с «Реалом» в четвертьфинале.

Daniel Newman: Медленный старт. Лучший финиш. Нужно ехать в Париж и побеждать.

ARDENT GOONER: Как бы там ни было, сегодня вечером «Арсенал» переиграли. Реализация «ПСЖ» спасла нас от вылета из этой стычки. Это должно быть серьезным звонком перед ответным матчем.

KriptoBlue: Не теряйте боевого духа, ребята! Мы победим с большим счетом в матче-реванше и привезем этот трофей домой.

Tommy: Что случилось с Эдегором? Мы играли 90 минут вдесятером.

𝙂𝘼𝘽𝙀𝘼𝙎𝙏: Сака и Мартинелли заслуживают тюрьмы за это выступление.

Фаны «ПСЖ» остались довольны победой в Лондоне.

Ehn: Не будьте дураками, закончите дело дома.

Sams: Очень крепкий матч, с невероятной психологической силой. Очень велик и решителен Доннарумма.

oscar cotta7523: Победа со счетом 1:0 – это хорошо, молодцы… но она остается очень хрупкой и легко поправимой для англичан!

dubastik azur: Жаль, второй гол был бы идеален!!!

JABBA the hut 26: На протяжении многих лет ПСЖ выходил в полуфинал, и сейчас я впервые в это верю, потому что результат связан не с одной звездой, а с НАСТОЯЩЕЙ командой! Я собираюсь поставить на победу ПСЖ в финале!

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Арсенал - ПСЖ Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Усман Дембеле Мартин Эдегор Хвича Кварацхелия реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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