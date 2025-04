Майлз Льюис-Скелли вместе с Арсеналом вошел в историю Лиги чемпионов

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» дома принимает ПСЖ.

Майлз Льюис-Скелли в возрасте 18 лет и 215 дней стал самым молодым англичанином и самым молодым игроком АПЛ, который будет играть в полуфинале Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Арсенала» (25 лет и 192 дня) является самым молодым среди английских команд в Лиге чемпионов, выступавших в полуфиналах, со времен «Арсенала» в ответном матче против «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2008/09 (24 года и 26 дней).

