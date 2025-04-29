Звезда Барселоны пригрозила клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса

28-летний вингер «Барселоны» Рафинья Диас пригрозил руководству клуба уходом в случае, если каталонцы летом нынешнего года захотят вернуться к варианту с подписанием 22-летней звезды «Атлетика» Нико Уильямса.

«Барселона» охотилась за Уильямсом в минувшем году, но так и не смогла достичь согласия баскского клуба на трансфер, после чего отступила и сделала ставку на Рафинью.

В текущем сезоне Рафинья демонстрирует выдающуюся результативность, отличившись 53 результативными действиями (30 голов, 23 ассиста) в 50 официальных матчах. В этой связи бразилец четко донес руководству «блаугранас», что готов остаться только в том случае, если будет ключевым футболистом в команде и ему не понадобиться делить игровое время с кем-то из конкурентов, как Уильямс.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик осознает, насколько важен для его команды Рафинья, поэтому не будет настаивать на подписании летом Уильямса.

Ранее сообщалось, что в подписании Нико Уильямса летом будет заинтересован «Арсенал».