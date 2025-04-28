Полузащитник Наполи побил рекорд клуба, который держался 63 года

27 апреля состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Наполи» и «Торино». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0 и стали единоличными лидерами чемпионата за четыре тура до конца.

Дублем в составе неаполитанцев отличился 28-летний шотландский полузащитник Скотт Мактоминей. Игрок «Наполи» на данный момент имеет в своем активе 11 забитых мячей в текущем сезоне Серии А, что является рекордом среди всех игроков из Шотландии в истории турнира.

До этого лучшее достижение принадлежало Деннису Лоу, который в сезоне 1961/62 забил десять голов в составе «Торино».

Голы, забитые шотландцами в Серии А:

11 – Скотт Мактоминей (Наполи, 2024/25)

10 – Деннис Лоу (Торино, 1961/62)

Интересным фактом является то, что Скотт Мактоминей превзошел этот рекорд в матче против «Торино». В последних четырех турах соперниками неаполитанского клуба будут «Лечче», «Дженоа», «Парма», «Кальяри».