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  4. Полузащитник Наполи побил рекорд клуба, который держался 63 года
Италия
28 апреля 2025, 14:02 |
549
0

Полузащитник Наполи побил рекорд клуба, который держался 63 года

Скотт Мактоминей оформил дубль в матче против «Торино»

28 апреля 2025, 14:02 |
549
0
Полузащитник Наполи побил рекорд клуба, который держался 63 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

27 апреля состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Наполи» и «Торино». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0 и стали единоличными лидерами чемпионата за четыре тура до конца.

Дублем в составе неаполитанцев отличился 28-летний шотландский полузащитник Скотт Мактоминей. Игрок «Наполи» на данный момент имеет в своем активе 11 забитых мячей в текущем сезоне Серии А, что является рекордом среди всех игроков из Шотландии в истории турнира.

До этого лучшее достижение принадлежало Деннису Лоу, который в сезоне 1961/62 забил десять голов в составе «Торино».

Голы, забитые шотландцами в Серии А:

  • 11 – Скотт Мактоминей (Наполи, 2024/25)
  • 10 – Деннис Лоу (Торино, 1961/62)

Интересным фактом является то, что Скотт Мактоминей превзошел этот рекорд в матче против «Торино». В последних четырех турах соперниками неаполитанского клуба будут «Лечче», «Дженоа», «Парма», «Кальяри».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Торино Скотт Мактоминей
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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