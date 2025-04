Федерико Вальверде попал в интересный статистический рейтинг

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги «Реал» дома победил «Атлетик» Бильбао со счетом 1:0.

Героем встречи стал 26-летний уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

Уругваец забил четвертый позднейший победный домашний гол «Реала» в Ла Лиге в 21 веке.

98'35" – 2024, Дани Карвахаль против «Альмерии»

94'11" – 2023, Джуд Беллингем против «Хетафе»

92'20" – 2009, Гонсало Игуаин против «Хетафе»

92'08" – 2025, Федерико Вальверде против «Атлетика»

