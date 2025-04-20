Отгрузили четыре мяча. Барселона разромила Челси в полуфинале ЛЧ
В женской Лиге чемпионов настала пора полуфинальных поединков
Вечером 20 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов среди женских команд.
Испанская Барселона дома разгромила английский Челси (4:1), отгрузив соперницам 4 мяча.
В другом полуфинале днем ранее английский Арсенал дома уступил французскому Лиону (1:2).
Ответные матчи пройдут 26/27 апреля. Финал женской Лиги чемпионов запланирован на 24 мая на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне, столице Португалии.
Лига чемпионов среди женщин
1/2 финала. Первые матчи, 19–20 апреля
Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 1:2
Голы: Кальдентей, 78 (пен) – Диани, 17, Дюморней, 82
Барселона (Испания) – Челси (Англия) – 4:1
Голы: Пайор, 35, Пина, 70, 90, Паредес, 82 – Балтимор, 74
Незабитый пенальти: Путельяс, 12 (Барселона)
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