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Лига чемпионов
20 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 20 апреля 2025, 21:35
936
0

Отгрузили четыре мяча. Барселона разромила Челси в полуфинале ЛЧ

В женской Лиге чемпионов настала пора полуфинальных поединков

20 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 20 апреля 2025, 21:35
936
0
Отгрузили четыре мяча. Барселона разромила Челси в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона дома разгромила английский Челси (4:1), отгрузив соперницам 4 мяча.

В другом полуфинале днем ранее английский Арсенал дома уступил французскому Лиону (1:2).

Ответные матчи пройдут 26/27 апреля. Финал женской Лиги чемпионов запланирован на 24 мая на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне, столице Португалии.

Лига чемпионов среди женщин

1/2 финала. Первые матчи, 19–20 апреля

Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 1:2

Голы: Кальдентей, 78 (пен) – Диани, 17, Дюморней, 82

Барселона (Испания) – Челси (Англия) – 4:1

Голы: Пайор, 35, Пина, 70, 90, Паредес, 82 – Балтимор, 74

Незабитый пенальти: Путельяс, 12 (Барселона)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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