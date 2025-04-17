Симоне Индзаги повторил достижение Интера 60-летней давности
Главный тренер итальянской команды второй раз достиг с клубом полуфинала Лиги чемпионов
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись итальянский «Интер» и немецкая «Бавария». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 2:2.
В следующий раунд пробились подопечные Симоне Индзаги благодаря победе в первом противостоянии (2:1, 4:3 по сумме двух встреч).
Симоне стал лишь вторым главным тренером в истории «Интера», который вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов в двух или более сезонах.
Первым был Элленио Эррера, который четыре раза подряд выводил «Интер» в полуфинал Кубка европейских чемпионов (1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67).
В полуфинале миланский клуб встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.
2 - Simone Inzaghi is only one of two managers in Inter's history to have reached the semi-final in at least two different seasons in European Cup/Champions League, after Helenio Herrera (four in a row between 1963-64 and 1966-67). Route.#InterBayern #UCL pic.twitter.com/b7GjtyWgw3— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 16, 2025
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