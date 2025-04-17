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  4. Симоне Индзаги повторил достижение Интера 60-летней давности
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 07:05 |
347
0

Симоне Индзаги повторил достижение Интера 60-летней давности

Главный тренер итальянской команды второй раз достиг с клубом полуфинала Лиги чемпионов

17 апреля 2025, 07:05 |
347
0
Симоне Индзаги повторил достижение Интера 60-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись итальянский «Интер» и немецкая «Бавария». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 2:2.

В следующий раунд пробились подопечные Симоне Индзаги благодаря победе в первом противостоянии (2:1, 4:3 по сумме двух встреч).

Симоне стал лишь вторым главным тренером в истории «Интера», который вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов в двух или более сезонах.

Первым был Элленио Эррера, который четыре раза подряд выводил «Интер» в полуфинал Кубка европейских чемпионов (1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67).

В полуфинале миланский клуб встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.

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Лига чемпионов Интер Милан Бавария Интер - Бавария Симоне Индзаги статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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