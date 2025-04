Симоне Индзаги повторил достижение Интера 60-летней давности

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись итальянский «Интер» и немецкая «Бавария». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 2:2.

В следующий раунд пробились подопечные Симоне Индзаги благодаря победе в первом противостоянии (2:1, 4:3 по сумме двух встреч).

Симоне стал лишь вторым главным тренером в истории «Интера», который вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов в двух или более сезонах.

Первым был Элленио Эррера, который четыре раза подряд выводил «Интер» в полуфинал Кубка европейских чемпионов (1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67).

В полуфинале миланский клуб встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.

