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Испания
16 апреля 2025, 10:00 |
980
1

Украинец стал лучшим бомбардиром престижного турнира в составе Барселоны

Артем Рыбак забил семь голов в шести матчах

16 апреля 2025, 10:00 |
980
1
Украинец стал лучшим бомбардиром престижного турнира в составе Барселоны
ФК Барселона. Артем Рыбак

В ОАЭ состоялся международный юношеский турнир Alwahda, участие в котором приняли сильнейшие футбольные академии мира.

В финале сыграли испанская «Барселона» (La Masía’s Cadete B) и бельгийский «Андерлехт». Команды не сумели определить сильнейшего в основное время (1:1), в серии пенальти победу одержал каталонский клуб (3:2).

Лучшим бомбардиром турнира стал 14-летний украинский атакующий полузащитник «Барселоны» Артем Рыбак, который забил семь голов в шести матчах.

По пути к финалу испанский клуб одержал четыре победы:

  • Пас (21:0)
  • Вьена (6:0)
  • Аль-Вахда (4:0)
  • Аль-Джазира (6:1)

Испанская пресса расхвалила украинского футболиста, который может сыграть на нескольких позиций сразу:

«Самая большая сила Рыбака в том, что главный тренер Давид Санчес может использовать его на трех разных позициях. Артем обычно играет на месте фальшивой девятки, но нередко можно увидеть его как правого полузащитника или вингера на том же фланге.

Его производительность высока на всех трех упомянутых позициях. Украинца отличает его великолепная техника, огромная работоспособность и ощущение игры. Артем очень силен в штрафной соперника. Клуб очень доволен его мышлением и положительным настроем в матчах и тренировках», – сообщили журналисты.

ВИДЕО. Серия пенальти в финале турнира между Барселоной и Андерлехтом

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Николай Титюк Источник: Sport.es
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