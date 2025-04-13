Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера
Наполи нацелился на Георгия Судакова и Кевина
Итальянский «Наполи» летом хочет подписать сразу двух игроков донецкого «Шахтера».
Так, по информации Calciomercato, неаполитанский клуб нацелился на полузащитника «горняков» Георгия Судакова, за которым наблюдает с большим интересом. Трансфер 22-летнего хавбека оценивается в 50 млн евро.
В то же время AreaNapoli сообщает, что неаполитанский клуб также желает подписать бразильского вингера «Шахтера» Кевина. Его трансфер оценивается в 30 млн евро.
В Италии не исключают, что «Наполи» вполне может подписать обоих игроков «Шахтера». Их трансферы обойдутся неаполитанскому клубу в 80 млн евро.
Сообщалось, что итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины.
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