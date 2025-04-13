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Италия
13 апреля 2025, 13:16 | Обновлено 13 апреля 2025, 13:43
2182
10

Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера

Наполи нацелился на Георгия Судакова и Кевина

13 апреля 2025, 13:16 | Обновлено 13 апреля 2025, 13:43
2182
10
Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Наполи» летом хочет подписать сразу двух игроков донецкого «Шахтера».

Так, по информации Calciomercato, неаполитанский клуб нацелился на полузащитника «горняков» Георгия Судакова, за которым наблюдает с большим интересом. Трансфер 22-летнего хавбека оценивается в 50 млн евро.

В то же время AreaNapoli сообщает, что неаполитанский клуб также желает подписать бразильского вингера «Шахтера» Кевина. Его трансфер оценивается в 30 млн евро.

В Италии не исключают, что «Наполи» вполне может подписать обоих игроков «Шахтера». Их трансферы обойдутся неаполитанскому клубу в 80 млн евро.

Сообщалось, что итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 10
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Saar
🤣🤣🤣 Судаковим Наполі "цікавиться" вже років 50🤣🤣🤣
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Saar
Якщо Наполі купить ці два лайна, то поб'є рекорд тупості , навіть, Челсі з Мудриком🤣🤣 Правда, італійці хитріші і розумніші і  їх"цікавість" до гравців Шахтаря- вологі фантазії Спорт Ю Ей.
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+1
Перець
Все правильно тільки цифри переплутали 
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+1
Gargantua81
Кевин может и стоит 20. По поводу Судакова за 50 смешно )
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Не знал что Ауерелио Де Ларуентис выиграл в лотерею.
То есть это значит что Судаков лучше чем Лоботка.?
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0
Remark
😁
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0
Lulinnha
Ого ! Допинг комбинат хочет впарить очередной тухлый товар... 
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-1
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