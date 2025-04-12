Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провел переговоры. Ливерпуль может покинуть многомиллионный форвард
Англия
12 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:42
716
0

Провел переговоры. Ливерпуль может покинуть многомиллионный форвард

Дарвин Нуньес контактировал с клубом из Саудовской Аравии

12 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:42
716
0
Провел переговоры. Ливерпуль может покинуть многомиллионный форвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который обошелся английскому клубу в 85 миллионов евро, в ближайшее время может переехать в другой чемпионат.

По информации инсайдера Николы Скиры, 25-летний футболист провел первые переговоры с клубом из Саудовской Аравии. Название этого коллектива журналист решил не распространять.

Действующий контракт Дарвина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне нападающий оформил 14 результативных действий – 7 голов и 7 ассистов. При том, что Дарвин появился в 42 матчах «мерсисайдцев».

По теме:
Лондонская измена. Экс-представитель Арсенала будет работать в Тоттенхэме
Де Брюйне все еще топ. Ман Сити забил 5 голов, проигрывая 0:2
Аморим хочет избавиться от Онана. Замену присмотрели в Испании
Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Дарвин Нуньес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Футбол | 12 апреля 2025, 07:46 7
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал

Хаби хочет купить еще одного голкипера

Две смерти. Матч Кубка Либертадорес был остановлен из-за болельщиков
Футбол | 12 апреля 2025, 15:27 0
Две смерти. Матч Кубка Либертадорес был остановлен из-за болельщиков
Две смерти. Матч Кубка Либертадорес был остановлен из-за болельщиков

«Коло-Коло» и «Форталеза» покинули поле на 70-й минуте

Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Футбол | 12.04.2025, 16:00
Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
Бокс | 11.04.2025, 17:29
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Футбол | 12.04.2025, 03:20
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 2
Теннис
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 7
Футбол
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
11.04.2025, 02:33
Бокс
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
11.04.2025, 03:50 6
Футбол
Есть путевка! Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2026 по футзалу
Есть путевка! Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2026 по футзалу
11.04.2025, 21:12 6
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем