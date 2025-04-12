Провел переговоры. Ливерпуль может покинуть многомиллионный форвард
Дарвин Нуньес контактировал с клубом из Саудовской Аравии
Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который обошелся английскому клубу в 85 миллионов евро, в ближайшее время может переехать в другой чемпионат.
По информации инсайдера Николы Скиры, 25-летний футболист провел первые переговоры с клубом из Саудовской Аравии. Название этого коллектива журналист решил не распространять.
Действующий контракт Дарвина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года.
В текущем сезоне нападающий оформил 14 результативных действий – 7 голов и 7 ассистов. При том, что Дарвин появился в 42 матчах «мерсисайдцев».
Darwin #Nunez is still ready to leave #Liverpool: a Saudi Club have approached #LFC’s striker. #transfers https://t.co/gVRWcbZGpr— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 11, 2025
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