Провел переговоры. Ливерпуль может покинуть многомиллионный форвард

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который обошелся английскому клубу в 85 миллионов евро, в ближайшее время может переехать в другой чемпионат.

По информации инсайдера Николы Скиры, 25-летний футболист провел первые переговоры с клубом из Саудовской Аравии. Название этого коллектива журналист решил не распространять.

Действующий контракт Дарвина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне нападающий оформил 14 результативных действий – 7 голов и 7 ассистов. При том, что Дарвин появился в 42 матчах «мерсисайдцев».

