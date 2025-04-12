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  4. Аморим хочет избавиться от Онана. Замену присмотрели в Испании
Англия
12 апреля 2025, 16:38 |
707
3

Аморим хочет избавиться от Онана. Замену присмотрели в Испании

В «Манчестер Юнайтед» может переехать Алекс Ремиро или Хоан Гарсия

12 апреля 2025, 16:38 |
707
3
Аморим хочет избавиться от Онана. Замену присмотрели в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Ремиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим принял решение летом избавиться от 29-летнего камерунского голкипера Андре Онана.

Африканец чересчур часто ошибается, чем по мнению Аморима, плохо влияет на всю команду. Перестройку состава португальский тренер планирует начинать именно с вратарской позиции.

В качестве замены для Онана в МЮ ныне рассматривают 30-летнего испанца Алекса Ремиро из «Реал Сосьедада» и его 23-летнего соотечественника Хоана Гарсию из «Эспаньола».

Сообщается, что покупка нового голкипера будет приоритетной задачей для «Манчестер Юнайтед» на лето, которую перед руководством ставит Рубен Аморим.

Ранее сообщалось, что Андре Онана может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

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Андре Онана Хоан Гарсия Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Рубен Аморим трансферы Эспаньол Реал Сосьедад
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Комментарии 3
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Brian
Да неужели. Столько голов привёз чёрный ублюдок и только сейчас стал вопрос о его замене? А какого х..я на лавке сидит Алтай Байиндир который на 3 головы сильнее чунга-чанги(я не расист)? Если убрать все голы по вине Онаны, Манчестер 100% был бы в ТОП7
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Gargantua81
а Лунин?
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