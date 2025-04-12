Аморим хочет избавиться от Онана. Замену присмотрели в Испании

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим принял решение летом избавиться от 29-летнего камерунского голкипера Андре Онана.

Африканец чересчур часто ошибается, чем по мнению Аморима, плохо влияет на всю команду. Перестройку состава португальский тренер планирует начинать именно с вратарской позиции.

В качестве замены для Онана в МЮ ныне рассматривают 30-летнего испанца Алекса Ремиро из «Реал Сосьедада» и его 23-летнего соотечественника Хоана Гарсию из «Эспаньола».

Сообщается, что покупка нового голкипера будет приоритетной задачей для «Манчестер Юнайтед» на лето, которую перед руководством ставит Рубен Аморим.

Ранее сообщалось, что Андре Онана может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.