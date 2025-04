«Мы заслуживали хотя бы ничью!» Реакция фанов на матч Бавария – Интер

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала миланский «Интер». Гости выиграли поединок со счетом 2:1.

В первом тайме «Бавария» владела преимуществом, но забил «Интер». На 38-й минуте Лаутаро Мартинес отправил мяч под перекладину.

«Бавария» отыгралась на 85-й минуте благодаря голу Томаса Мюллера. Однако уже через три минуты Давиде Фраттези точным ударом завершил атаку «Интера» и принес итальянскому клубу очень важную победу.

Болельщики «Баварии» разочарованы результатом.

Balekane: Нам нужны забивные нападающие. Зоммер всегда превращается в главного Нойера, когда играет против нас, но если бы у нас были меткие нападающие, то мы должны были выиграть этот матч. В такие времена я скучаю по Левандовски.

Leo: Даже с тяжелыми потерями мы заслуживали хотя бы ничью! Не могу поверить, как Кейн не забил гол и попал в штангу! Мы можем и ДОЛЖНЫ запустить все цилиндры на следующей неделе, убрать Интер и оставить его дома!

KibicLegiiNa102: Мы доминировали, но без защиты нельзя выиграть игру на таком уровне. Удачи в Милане.

Haseeb Akhtar: Компани получил большую работу слишком рано.

Фаны «Интера» уверены в общем успехе.

Antonisk: Великая победа, все молодцы.

Otello Salerno: Прекрасное выступление сегодня вечером. Когда вы сосредоточены, вы видите результаты на полную силу.

raffaele d'amato: Два бомбардира невероятного и исторического вечера, мы совершили большой подвиг, и мы сделали это, осознавая, что мы сильная команда, способная играть на таком уровне. Это только первый матч, но какой прекрасный такой вечер.

