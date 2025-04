В матче Лестера против Ньюкасла был зафиксирован еще один рекорд АПЛ

В матче Премьер-Лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» был зафиксирован еще один рекорд.

В составе Лестера на поле одновременно сыграли Джейми Варди и Джереми Монга.

Разница в возрасте между этими игроками составляет 22 года и 180 дней. Это самая большая разница в возрасте между двумя полевыми одноклубниками в матче Премьер-Лиги.

Джейми Варди родился 11 января 1987 года, Джереми Монга – 10 июля 2009 года.

22y 180d - There was a gap in age of 22 years and 180 days between Leicester's Jeremy Monga (b. July 2009) and Jamie Vardy (b. January 1987) last night, the biggest age gap between two outfield teammates in a Premier League match. Generations. pic.twitter.com/pOw47ilbR1