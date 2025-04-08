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Англия
08 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:26
585
1

Манчестер Сити планирует возвести статую футболисту, который покинет клуб

Кевин де Брюйне вошел в историю английского клуба

08 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:26
585
1
Манчестер Сити планирует возвести статую футболисту, который покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет клуб с завершением сезона.

Игрок дебютировал за «горожан» в 2015 году.

Руководство «Манчестер Сити» планирует отдать дань уважения футболисту и возвести статую напротив стадиона «Этихад».

Кевин де Брюйне помог команде шесть раз стать чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, пять раз – Кубок Английской лиги, а также дважды – Суперкубок Англии и однажды – Лигу чемпионов.

В этом сезоне Кевин сыграл за «Манчестер Сити» 32 матча и забил 4 гола.

Стало известно, что бельгийский полузащитник может продолжить карьеру в Италии.

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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DaVinci
Часто говорили, що Сіті клуб без історії. Але вони зараз творять свою історію. Навіть легенди гравці теж є
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