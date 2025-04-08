Манчестер Сити планирует возвести статую футболисту, который покинет клуб
Кевин де Брюйне вошел в историю английского клуба
33-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет клуб с завершением сезона.
Игрок дебютировал за «горожан» в 2015 году.
Руководство «Манчестер Сити» планирует отдать дань уважения футболисту и возвести статую напротив стадиона «Этихад».
Кевин де Брюйне помог команде шесть раз стать чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, пять раз – Кубок Английской лиги, а также дважды – Суперкубок Англии и однажды – Лигу чемпионов.
В этом сезоне Кевин сыграл за «Манчестер Сити» 32 матча и забил 4 гола.
Стало известно, что бельгийский полузащитник может продолжить карьеру в Италии.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Manchester City have confirmed the club will build a statue of Kevin De Bruyne outside the Etihad Stadium! 👏— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 8, 2025
A deserved tribute to the club's best ever player. pic.twitter.com/S4h3xCVFSc
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