Манчестер Сити планирует возвести статую футболисту, который покинет клуб

33-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет клуб с завершением сезона.

Игрок дебютировал за «горожан» в 2015 году.

Руководство «Манчестер Сити» планирует отдать дань уважения футболисту и возвести статую напротив стадиона «Этихад».

Кевин де Брюйне помог команде шесть раз стать чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, пять раз – Кубок Английской лиги, а также дважды – Суперкубок Англии и однажды – Лигу чемпионов.

В этом сезоне Кевин сыграл за «Манчестер Сити» 32 матча и забил 4 гола.

Стало известно, что бельгийский полузащитник может продолжить карьеру в Италии.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Manchester City have confirmed the club will build a statue of Kevin De Bruyne outside the Etihad Stadium! 👏



A deserved tribute to the club's best ever player. 🩵 pic.twitter.com/S4h3xCVFSc