Лидер Италии. Де Брюйне имеет интересный вариант продолжения карьеры

Действующий обладатель чемпионата Италии, миланский «Интер», рассматривает вариант подписания известного бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне в качестве свободного агента.

Возрастной футболист сообщил, что не будет продлевать договор с «Манчестер Сити» и покинет клуб по завершению текущего сезона.

«Интер» может сразиться за игрока в летнее трансферное окно, однако существует большой фактор, который может помешать переговорам. Президент итальянского клуба не желает оформлять трансфер спортсменов старше 30 лет. К тому же зарплата Кевина может оттолкнуть коллектив из Милана.

За 10 лет в составе «горожан» бельгийский футболист отыграл 413 матчей, в которых оформил 106 голов и 174 ассиста.