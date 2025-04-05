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  4. Лидер Италии. Де Брюйне имеет интересный вариант продолжения карьеры
Англия
05 апреля 2025, 13:42 | Обновлено 05 апреля 2025, 13:44
363
0

Лидер Италии. Де Брюйне имеет интересный вариант продолжения карьеры

«Интер» следит за ситуацией с Кевином

05 апреля 2025, 13:42 | Обновлено 05 апреля 2025, 13:44
363
0
Лидер Италии. Де Брюйне имеет интересный вариант продолжения карьеры
IMAGO. Кевин де Брюйне

Действующий обладатель чемпионата Италии, миланский «Интер», рассматривает вариант подписания известного бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне в качестве свободного агента.

Возрастной футболист сообщил, что не будет продлевать договор с «Манчестер Сити» и покинет клуб по завершению текущего сезона.

«Интер» может сразиться за игрока в летнее трансферное окно, однако существует большой фактор, который может помешать переговорам. Президент итальянского клуба не желает оформлять трансфер спортсменов старше 30 лет. К тому же зарплата Кевина может оттолкнуть коллектив из Милана.

За 10 лет в составе «горожан» бельгийский футболист отыграл 413 матчей, в которых оформил 106 голов и 174 ассиста.

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Андрей Витренко Источник: Calciomercato
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