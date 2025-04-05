«Он улучшил лигу». Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из Ман Сити
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на заявление Кевина де Брюйне, который рассказал, что покинет «Манчестер Сити» по завершению нынешнего сезона.
«Все просто – он был одним из лучших полузащитников АПЛ. Время проходит для всех, потому это естественно.
Он улучшил лигу. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Мне было приятно видеть его игру в Португалии много раз», – сказал Аморим.
За 10 лет в составе Манчестер Сити Кевин де Брюйне провел за клуб 413 матчей, отличившись 106 голами и 174 голевыми передачами. Также в его активе 18 выигранных трофеев с клубом.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко одним словом отреагировал на уход Кевина де Брюйне.
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