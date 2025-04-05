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  4. «Он улучшил лигу». Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из Ман Сити
Англия
05 апреля 2025, 11:32 |
314
1

«Он улучшил лигу». Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из Ман Сити

Коуч МЮ похвалил бельгийского футболиста

05 апреля 2025, 11:32 |
314
1
«Он улучшил лигу». Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на заявление Кевина де Брюйне, который рассказал, что покинет «Манчестер Сити» по завершению нынешнего сезона.

«Все просто – он был одним из лучших полузащитников АПЛ. Время проходит для всех, потому это естественно.

Он улучшил лигу. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Мне было приятно видеть его игру в Португалии много раз», – сказал Аморим.

За 10 лет в составе Манчестер Сити Кевин де Брюйне провел за клуб 413 матчей, отличившись 106 голами и 174 голевыми передачами. Также в его активе 18 выигранных трофеев с клубом.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко одним словом отреагировал на уход Кевина де Брюйне.

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Рубен Аморим Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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Kovaleff
10 лет в МанСити.... Как быстро летит время...
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