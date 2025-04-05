«Он улучшил лигу». Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на заявление Кевина де Брюйне, который рассказал, что покинет «Манчестер Сити» по завершению нынешнего сезона.

«Все просто – он был одним из лучших полузащитников АПЛ. Время проходит для всех, потому это естественно.

Он улучшил лигу. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Мне было приятно видеть его игру в Португалии много раз», – сказал Аморим.

За 10 лет в составе Манчестер Сити Кевин де Брюйне провел за клуб 413 матчей, отличившись 106 голами и 174 голевыми передачами. Также в его активе 18 выигранных трофеев с клубом.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко одним словом отреагировал на уход Кевина де Брюйне.