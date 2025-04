Хозяевам не позавидуешь. 30-й тур Ла Лиги вошел в историю соревнований

30-й тур Ла Лиги принес ряд неожиданных результатов. В туре не было ни одной победы хозяев.

«Райо Вальекано» - «Эспаньол» 0:4

«Жирона» - «Алавес» 0:1

«Реал» - «Валенсия» 1:2

«Мальорка» - «Сельта» 1:2

«Барселона» - «Бетис» 1:1

«Лас-Пальмас» - «Реал Сосьедад» 1:3

«Севилья» - «Атлетико» 1:2

«Вальядолид» - «Хетафе» 0:4

«Вильярреал» - «Атлетик» 0:0

«Леганес» - «Осасуна» 1:1

Этот случай стал лишь третьим подобным за всю историю Ла Лиги.

Первый случился в 33-м туре сезона 2002/03, второй - в 32-м туре сезона 2005/06.

0 - Matchday 30 of the 2024/25 LaLiga season (3 draws and 7 away wins) is the third time in the competition's history without a home win, following MD33 in May 2003 (6 draws and 4) and MD32 in April 2006 (7 draws and 3). Surprising. pic.twitter.com/JmJtklCpva